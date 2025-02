Napoli, emissari a Bergamo per chiudere l’affare: colpo da 30MLN

Nel bel mezzo della volata finale allo scudetto il Napoli starebbe già cominciando a programmare la prossima stagione.

L’intenzione è quella di allestire una squadra forte e competitiva che possa eventualmente difendere con le unghie e con i denti il tricolore. Per questo motivo il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe cominciato a valutare diversi profili sui quali andare a puntare, volando in settimana a Bergamo per chiudere addirittura uno di questi.

Parlare di affare fatto è prematuro, anche perché sul giocatore ci sarebbe l’interesse di mezza Europa, con il Napoli deciso ad anticiparla presentando a club e giocatore un’offerta a dir poco irrinunciabile.

Emissari del Napoli a Bergamo per chiudere l’affare

A differenza dello scorso calciomercato invernale, in estate il Napoli si prenderà nuovamente la scena con operazioni mirate ed importanti. Basti pensare che il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe anche già redatto la lista di giocatori che potrebbero andare a rinforzare la rosa partenopea nella prossima stagione, nomi apprezzati anche da Antonio Conte.

Su alcuni di questi, però, sembrerebbe esserci della concorrenza importante, motivo per il quale il Napoli starebbe cercando di anticipare già i tempi per evitare di rimanere poi a mani vuote in estate. A conferma di questo il fatto che in settimana alcuni emissari partenopei erano al Gewiss Stadium di Bergamo per Atalanta-Club Bruges di Champions League per osservare più da vicino uno dei nomi in cima alla lista dei desideri della dirigenza.

Stando a quanto riportato dai colleghi di AreaNapoli.it, infatti, il Napoli avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione il giovane esterno classe 2005 del Club Bruges Chemsdine Talbi, giocatore che fino a questo momento in stagione ha collezionato con la storica società belga 32 presenze, 7 gol (due de quali in Champions League) e 4 assist in tutte le competizioni. Stando a dati Transfermarkt Talbi avrebbe una valutazione che si aggira attorno ai 3 milioni di euro, ma questa è destinata ad aumentare in vista della prossima estate.

Napoli: colpo da 30MLN

Il Napoli è pronto a fare sul serio per Chemsdine Talbi del Club Bruges. Il 19enne piace, ed anche tanto, a Giovanni Manna ed Antonio Conte, ma le richieste del club belga potrebbero frenare leggermente l’affare.

Stando ai colleghi di AreaNapoli.it, infatti, per il suo talento il Club Bruges potrebbe arrivare a chiedere fino a 30 milioni di euro, cifra che però il Napoli non avrebbe intenzione di investire per un giocatore dalle belle speranze ma che non ha ancora dimostrato nulla. Se i belgi dovessero abbassare le proprie richieste, De Laurentiis potrebbe seriamente farci un pensierino, ma la concorrenza di alcuni club di Premier League complicherebbe ulteriormente i discorsi.