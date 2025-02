Napoli: scelto il nuovo bomber, lo porta Osimhen

La caccia all’attaccante in casa partenopea continua. C’è un nome che si sta mettendo in mostra in queste ultime settimane e potrebbe tornare in auge

Un vice Lukaku giovane e di prospettiva. Sono diversi i nomi sul taccuino del direttore sportivo Manna sono diversi e per questo motivo ad oggi siamo nella fase delle valutazioni e delle riflessioni. Ma c’è un profilo che con il passare dei giorni potrebbe diventare uno degli obiettivi principali del Napoli.

Si tratta di un nome già sondato durante il calciomercato estivo senza, però, fortuna. Le qualità non sono in discussione e la cessione di Osimhen potrebbe consentire al Napoli di mettere sul piatto una proposta importante per portarlo alla corte di Conte. Le sue caratteristiche si sposano alla perfezione con il modo di giocare del tecnico leccese. Naturalmente non si tratta di una operazione semplice e vedremo cosa succederà nei prossimi mesi in questa operazione.

Calciomercato Napoli: nuovo attaccante per Conte, i dettagli

Le caratteristiche per il vice Lukaku sono ben chiare. Si tratta di un giocatore in grado in un prossimo futuro di andare a prendere il posto del belga. Per questo motivo da tempo si parla di un profilo giovane, di prospettiva, ma già pronto per dare una mano al Napoli.

Tra i nomi sondati in estate da parte del Napoli c’è Omorodion, che da novembre si chiama Aghelowa per aver preso il cognome della madre. Si sta mettendo in mostra con la maglia del Porto. Parliamo di classe 2004 che da tempo sta dimostrando di poter essere uno dei migliori attaccanti a livello mondiale e non solo europeo. Per il momento i lusitani se lo godono, ma con la consapevolezza che durante il calciomercato estivo la cessione è destinata a diventare realtà soprattutto davanti ad una proposta importante.

Il Napoli ci ragiona e non è da escludere che possa comunque fare un tentativo magari già a partire dalle prossime settimane. Servirà una proposta di livello e per questo motivo la cessione di Osimhen potrebbe favorire questa operazione di calciomercato.

Mercato Napoli: Aghelowa il vice-Lukaku?

Aghelowa è uno dei nomi vagliati dalla società del Napoli per rinforzare l’attacco nella prossima sessione di calciomercato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo se la cessione di Osimhen sbloccherà questa operazione oppure si andrà su obiettivi differenti.