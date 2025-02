Retroscena Mazzocchi: svelato il ‘vero’ motivo dell’infortunio

Il nuovo problema fisico dell’esterno dei partenopei continua a tenere banco in casa partenopea. Ecco come si è fatto male il giocatore del Napoli

Dall’infermeria non arrivano buone notizie per il Napoli. Nonostante il recupero di Spinazzola e Olivera, si è fermato Mazzocchi per l’ennesimo problema muscolare. In molti si chiedono il motivo di questo guaio visto che era rientrato da poco e su questo ci sono stati degli aggiornamenti molto importanti.

Dario Sarnataro, giornalista di Radio Marte, si è soffermato sull’infortunio di Mazzocchi svelando un piccolo particolare che conferma come magari il problema poteva essere evitato. Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi e delle indiscrezioni. La certezza è rappresentata dal fatto che il terzino è costretto a fermarsi per questo guaio fisico e sembra davvero molto complicato pensare ad un suo recupero in davvero poco tempo.

Napoli: infortunio Mazzocchi, le ultime

L‘infortunio di Mazzocchi ha rappresentato una tegola importante per quanto riguarda il Napoli. L’ex Salernitana stava trovando spazio anche i diversi problemi fisici, ma ora è arrivato un nuovo stop e questo non rappresenta sicuramente una buona notizia per i partenopei oltre che naturalmente per Conte.

Secondo le informazioni di Sarnataro, l’infortunio di Mazzocchi non è assolutamente collegato al problema avuto contro la Lazio. In quel caso la sostituzione era stata chiesta per un fastidio, ma poi in allenamento ha registrato un problema ulteriore ed è questo che ha portato alla lesione distrattiva del soleo.

Quindi un intoppo che a quanto sembra non ha un collegamento con quanto avvenuto in passato. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e difficilmente si arriverà mai alla verità. Ma l’infortunio di Mazzocchi rappresenta una tegola non di poco conto per quanto riguarda il Napoli considerato anche la situazione riguardante la fascia sinistra. Non ci resta che aspettare ora i prossimi giorni per avere un quadro sicuramente molto più chiaro sui tempi di recupero.

I tempi di recupero

I tempo di recupero al momento non si conoscono. Si parla anche di quattro settimane per questioni di cautela vista la fragilità dal punto di vista muscolare dello stesso calciatore. Siamo comunque nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro su quando Mazzocchi potrà rientrare a disposizione dall’infortunio.