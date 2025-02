Napoli: blitz dopo il match, big anticipate

I partenopei sono al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Manna. C’è un nome che stuzzica molto il club azzurro: ecco i dettagli

Il Napoli è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. L’obiettivo del club è quello di portare in rosa dei giocatori in grado di poter alzare il livello della squadra. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e dei ragionamenti e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.

Secondo le informazioni di Pasquale Tina di Radio Marte, il Napoli dopo la partita contro il Como per cercare di intavolare una trattativa. Il giocatore piace molto ai partenopei ormai da tempo e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro della situazioni e capire se alla fine si potrà arrivare alla fumata bianca oppure no.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, arriva dal Como

Il Napoli lavora per cercare di individuare i giocatori utili al modo di giocare del proprio tecnico. E nel Como c’è un nome che piace molto ai partenopei da tempo anche se per il momento non c’è stata l’opportunità di andare ad affondare il colpo per diversi motivi. Ma non si esclude che dopo la partita il tutto possa entrare nel vivo.

Stando alle ultime indiscrezioni, Diao potrebbe presto diventare un obiettivo da parte del Napoli in chiave calciomercato estivo. Il classe 2005 sta dimostrando di poter ambire a traguardi importanti nella propria carriera e i partenopei rappresenta sicuramente un nome di livello per iniziare con lui a programmare il futuro.

Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi. La stagione è ancora lunga e per questo motivo non sono escluse delle sorprese in questo senso. Il Napoli potrebbe decidere di puntare su Diao nel prossimo calciomercato per cercare di andare a rinforzare la rosa a disposizione di Conte.

Diao-Napoli: si chiude in estate?

Il Napoli in estate dovrà assolutamente fare un vice Lukaku e il nome di Diao si candida ad essere uno dei profili maggiormente interessanti e molto più vicini al modo di pensare del club partenopei. Naturalmente non è un compito semplice e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.