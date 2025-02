Serie A: Sarri in panchina, c’è l’annuncio

Il tecnico toscano spinge per ripartire il prima possibile per ritornare ad allenatore. In queste ultime ore è arrivato un annuncio molto importante

Maurizio Sarri spinge per tornare in panchina. Le ultime esperienze non sono andate sicuramente bene e per questo motivo da parte del tecnico toscano c’è la volontà di ripartire il prima possibile per dimostrare le proprie qualità e anche riuscire a riscattare un periodo non sicuramente facile.

Secondo le ultime indiscrezioni, le possibilità sono state tante, ma per adesso Sarri ha preferito dire no e aspettare un progetto sicuramente molto importante per le sue qualità. L’obiettivo da parte del tecnico è sicuramente quello di sfruttare l’occasione per provare a rilanciarsi e dimostrare ancora una volta la possibilità di poter stare in una panchina di livello in Serie A e ambire a traguardi come lo Scudetto o l’Europa.

Sarri nuovo allenatore in Serie A: le ultime

Maurizio Sarri spinge per tornare in panchina. Il tecnico toscano è al lavoro da tempo per trovare il progetto giusto che gli permetta comunque di ripartire e di dimostrare ancora una volta di essere pronto per ambire a traguardi di livello. Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nei prossimi mesi e quali saranno le scelte dei club.

Intervistato dai microfoni del Corriere della Sera, Sarri ha confermato di aver rifiutato diverse panchine in questo periodo perché da parte sua c’è l’intenzione di sposare solo un grande progetto. E chissà se in estate non arrivi proprio una chiamata del Milan per dare la svolta alla sua carriera. Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro molto più chiaro.

Naturalmente Sarri aspetta la sua prossima chance e la speranza naturalmente è quella di poter rientrare il prima possibile in panchina per rilanciarsi e dimostrare le sue qualità.

Sarri vuole tornare

Maurizio Sarri punta a tornare in panchina e in Serie A. Per adesso siamo nel campo delle ipotesi e la strada è sicuramente molto lunga e impegnativa. Ma la volontà è ben chiara e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane per quanto riguarda il tecnico toscani.