Addio Conte? Il mister esce allo scoperto in diretta

Alla vigilia di una partita e settimana importante, Antonio Conte ha deciso di prendersi la scena con un annuncio importantissimo.

Il mister del Napoli è infatti uscito allo scoperto in merito al suo futuro, facendo una volta e per tutte chiarezza sulle voci che lo vedrebbero già cambiare squadra nella prossima stagione. Il timing forse non è stato perfetto, anche perché queste dichiarazioni faranno parecchio rumore in una settimana dove la formazione partenopea si giocherà una stagione tra Como ed Inter.

Forse l’intento di Conte era quello di mettere a tacere queste voci per permettere a squadra ed ambiente di prepararsi al meglio per queste due sfide cruciali, ma non ci è riuscito come invece avrebbe sperato.

Addio Conte: annuncio in conferenza stampa

Importanti e sorprendenti novità arrivano in merito al futuro di Antonio Conte in una settimana dove il Napoli si gioca difatti una stagione. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Como, il salentino ha per l’appunto parlato di quelle che sono le sue intenzioni in vista dell’anno che verrà, scegliendo forse un timing non perfetto considerati gli impegni che la sua squadra si appresta ad affrontare.

Potrebbe anche darsi che l’allenatore del Napoli abbia sfruttato la giornata di oggi per mettere a tacere una volta e per tutte le voci in merito al suo futuro per permettere a giocatori ed ambiente di concentrarsi solo ed interamente alla trasferta del Sinigaglia ed alla sfida scudetto di settimana prossima contro l’Inter, ma non sembrerebbe essere per niente riuscito nel suo intento Antonio Conte.

Sportmediaset parla infatti di un salentino sibillino in merito al suo futuro, in quanto non è stato escluso né confermato niente, con l’allenatore del Napoli che ha concluso la sua conferenza stampa con il più classico degli incerti “poi vediamo”. Potrebbe darsi, a questo punto, che molto dipenderà da come andrà a finire questa stagione.

Conte ed il suo futuro a Napoli

Nel corso della conferenza stampa di oggi Antonio Conte ha annunciato il suo futuro al Napoli, o meglio, ha rinviato ogni decisione a data da destinarsi, dato che la sua squadra si gioca una fetta importante della propria stagione in questa settimana.

Le parole dell’allenatore salentino sono però da analizzare a fondo, perché c‘è stato anche un messaggio in codice mandato a De Laurentiis. Conte ha infatti parlato della sua voglia di cominciare un campionato in pole position, da favorito, cosa che in teoria quest’anno non avrebbe fatto a Napoli. Affinché questo succeda c’è bisogno non solo che vinca il tricolore quest’anno, ma che la squadra si rinforzi tanto e bene la prossima estate. L’impressione è che questo possa incidere tantissimo sul futuro di Conte a Napoli, che per quanto sibillino è sembrato essere ha invece le idee piuttosto chiare in merito al suo futuro.