Gasperini lascia l’Atalanta ma resta in Serie A: ha svelato cosa farà

A partire dalla prossima stagione dovremmo abituarci ad un’Atalanta senza Gian Piero Gasperini in panchina.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro l’Empoli, infatti, lo storico allenatore bergamasco ha svelato che al termine di questa stagione saluterà la Dea dopo quasi 10 anni. Sarà dunque la fine di un’era che ha visto l’Atalanta consacrarsi ed affermarsi come una delle squadre più forte d’Europa, anche grazie al suo allenatore.

Quale futuro aspetta però Gasperini? Parlarne adesso è prematuro, anche perché da qui al termine della stagione mancano ancora tre mesi, ma l’impressione è che l’allenatore italiano continuerà a scrivere la storia in Italia, alla guida di un’altra grande squadra di Serie A.

Gasperini lascia l’Atalanta: annuncio ufficiale

Importanti (e definitive) novità arrivano in merito al futuro di Gian Piero Gasperini, che nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida di domani contro l’Empoli ha sorpreso addetti ai lavori e tifosi dando un annuncio tanto importante quanto storico.

Al termine di questa stagione il contratto di Gian Piero Gasperini scadrà, ed immaginare un’Atalanta senza il suo condottiero in panchina è davvero impensabile, soprattutto per i tifosi, che hanno visto la Dea crescere ed affermarsi, in Italia ed in Europa, sempre con la stessa guida. L’impressione, però, è che quest’incredibile storia d’amore sia giunta ai titoli di coda, anche perché meglio di così non si può fare, ed arrivati a questo punto è forse meglio salutarsi per evitare di portare avanti un rapporto che rischia solo di deteriorarsi.

Se ne sono resi conto un po’ tutti, a partire dallo stesso Gasperini, che quest’oggi in conferenza stampa ha annunciato il suo addio all’Atalanta. Occhio, non andrà via subito, ma aspetterà semplicemente la fine della stagione, con l’auspicio di terminare questa incredibile avventura nel migliore dei modi, perché no addirittura con lo scudetto (obiettivo complicato ma non impossibile).

Gasperini resta in Serie A dopo la Dea

Che i tifosi della Dea se ne facciano una ragione: nella prossima stagione Gian Piero Gasperini potrebbe sedere su un’altra panchina di Serie A. Nulla di confermato, sia chiaro, anche perché l’allenatore italiano potrebbe anche prendersi un sanno sabbatico per dedicarsi un po’ alla sua famiglia, ma l’impressione è che potrebbe diventare appetibile per un’altra grande del calcio italiano.

Stando alle ultime notizie, infatti, se Conceiçao non dovesse restare, il Milan potrebbe sfruttare questa separazione portando in rossonero Gian Piero Gasperini. Stesso discorso potrebbe valere per la Juventus con Thiago Motta, anche se la soluzione milanese è forse quella che l’italiano potrebbe considerare ed apprezzare di più, vista la vicinanza con Bergamo, diventata oramai in questi quasi 10 anni casa sua.