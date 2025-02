Inzaghi manda un messaggio a Conte: la scelta in vista di Napoli

C’è ancora una giornata di mezzo, ma le palpitazioni in vista di Napoli-Inter di settimana prossima cominciano ad aumentare.

Stiamo infatti parlando di una sfida che con ogni probabilità deciderà questo campionato, anche se sia Conte che Inzaghi hanno in qualche modo cercato di smentire questo tipo di narrazione. La partita del Maradona varrà 3 punti come tutte le altre, anche se in realtà ci si giocherà una fetta importante di tricolore che queste due grandi squadre si stanno oramai giocando da inizio stagione.

Ad avere la meglio sarà la voglia e la convinzione di portare a casa la gara, con Inzaghi che ad una settimana dalla trasferta partenopea ha deciso di mettere in chiaro le cose mandando un messaggio al rivale partenopeo.

Messaggio di Inzaghi a Conte

Proiettarsi già a Napoli-Inter è sbagliato, anche perché entrambe le formazioni questa settimana giocheranno partite importanti che potranno stravolgere completamente le carte in tavola in vista della partita del Maradona.

La formazione di Antonio Conte ovviamente spera di arrivarci da prima in classifica, ma quest’anno uscire dal Sinigaglia col bottino pieno non è mai una passeggiata, anzi, in poche ci sono riuscite. E guai a credere che l’Inter avrà una partita semplice da giocare, anche perché a San Siro arriverà un Genoa particolarmente in forma. Insomma, prima di iniziare a preparare questa sfida scudetto, entrambe le squadre dovranno affrontare sfide piuttosto complicate potranno portare via energie fisiche e mentali.

Questo però non interessa a Simone Inzaghi, che rincorrendo è pronto anche a correre qualche rischio. L’allenatore dell’Inter ha infatti mandato un segnale chiaro ad Antonio Conte, sciogliendo ogni dubbio di formazione con la rifinitura andata in scena oggi alla vigilia della sfida contro il Grifone. Okay i diffidati, ma la partita di domani vale tanto quanto quella del Maradona, ed è per questo che Inzaghi non ha intenzione di risparmiare nessuno.

Verso Napoli-Inter: in 4 rischiano di saltare la sfida del Maradona

La sfida del Maradona rischia di perdere 4 protagonisti, 3 dell’Inter ed uno del Napoli. Eppure questo non preoccupa i due allenatori, pronti a rischiare questi giocatori nel corso di questa giornata di campionato, perché arrivare a questa sfida scudetto con il morale a 1000 vale più di ogni altra cosa.

Ed è per questo che per le rispettive partite Simone Inzaghi farà affidamento su Barella, Bastoni e Mkhitaryan mentre Conte su Anguissa, nella speranza che questo rischio possa essere premiato senza alcun cartellino giallo, anche perché ne subirebbe soprattutto lo spettacolo. Staremo a vedere.