Non solo Mazzocchi, stop più lungo del previsto: salta Napoli-Inter

E’ iniziato, di fatto, il conto alla rovescia per la grande sfida decisiva per lo Scudetto Napoli-Inter ed in tal senso arrivano notizie non di poco conto. Oltre a Pasquale Mazzocchi, un altro calciatore può saltare questo appuntamento a causa di un infortunio che si è rivelato essere più lungo del previsto.

Come è noto, la Serie A sta entrando nella sua fase più calda, dal momento che si tratta del momento in cui si decide praticamente tutto. C’è curiosità, in tal senso, nei confronti di ogni partita in virtù del fatto che qui vengono tutti i nodi al pettine, con la tensione che cresce di minuto in minuto. E questa tensione in maniera inevitabile va ad incidere anche sulle infermerie.

Ne sa qualcosa il Napoli di Antonio Conte, che di questi tempi ha dovuto fare i conti con tanti problemi di natura fisica e muscolare. Basti pensare agli stop con cui hanno fatto di recente i conti i vari Leonardo Spinazzola, Mathias Olivera, David Neres e, ultimo in ordine di tempo, Pasquale Mazzocchi. In tal senso, un altro calciatore rischia di saltare Napoli-Inter.

Altro stop in vista della sfida Scudetto: le ultime notizie

Come è noto, si tratta della partita più importante dell’anno, dal momento che gli azzurri vorranno provare a regalarsi questo sogno di secondo titolo in tre anni. Dall’altra parte, invece, l’Inter ha ovviamente piani differenti in maniera inevitabile. In tal senso, però, le ultime notizie che arrivano dall’infermeria non faranno di certo piacere. Andiamo a vedere le ultime.

Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, in vista di Napoli-Inter dobbiamo fare attenzione anche alla situazione di Carlos Augusto. Attualmente fuori per infortunio, il giocatore salterà sicuramente il Genoa e la Lazio ma è fortemente a rischio anche per la partita contro il Napoli. Questo perché per i nerazzurri c’è un tour de force e, di conseguenza, non si vuole rischiare.

Napoli-Inter, stop più lungo del previsto: out per il big match?

Lo stop di Carlos Augusto, dunque, si rivela essere più grave del previsto, con la situazione a riguardo che, in casa Inter, sarà ovviamente tenuta costantemente sotto osservazione. E il Napoli da questo punto di vista è uno spettatore interessato in maniera del tutto inevitabile.