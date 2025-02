Mercato Napoli, trattativa lampo: l’attaccante firma per 30mln

Mercato Napoli, arriva la svolta per il calciatore che tanto piace agli azzurri. Il club sta lavorando ad una autentica trattativa lampo per bruciare la concorrenza ed assicurarsi le prestazioni di questo attaccante per una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli azzurri ovviamente, come è normale che sia, di questi tempi si stanno concentrando in maniera del tutto inevitabile sul campo, dal momento che tutto passerà da lì ormai per lo Scudetto. I punti di vantaggio sono due rispetto all’Inter, e di conseguenza bisogna continuare a correre se si vuole regalare questo sogno a tutta la piazza e l’ambiente azzurri.

In maniera del tutto inevitabile, però, non si può non programmare anche il futuro, dal momento che non è pensabile correre il rischio di ripetere gli errori commessi a gennaio. L’improvvisazione raramente paga nel mondo del calcio. In tal senso, adesso arriva una trattativa lampo per l’attaccante, che adesso può firmare per 30 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Mercato Napoli, accelerata improvvisa per l’attaccante

Come è noto, la priorità in senso assoluto è quella di trovare un erede di Khvicha Kvaratskhelia, dal momento che è stato deficitario da questo punto di vista il calciomercato di gennaio. In tal senso, adesso è da registrare una svolta significativa per il nuovo attaccante che può cambiare e non poco le prospettive da questo punto di vista. Andiamo a vedere le ultime.

Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, il Chelsea sta facendo sul serio per un calciatore più volte acquistato al Napoli, vale a dire Ferran Torres. Attualmente al Barcellona, i Blues sono pronti ad affondare il colpo per l’attaccante spagnolo mettendo sul piatto della trattativa ben 30 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Napoli, l’attaccante firma per 30 milioni di euro: le ultime

Il giocatore di recente sta trovando poco spazio da titolare al Barcellona, ma ha un potenziale tecnico che davvero in pochi hanno e per questo continua a vantare tanti estimatori su scala internazionale. In tal senso, se il Napoli vorrà assicurarsi le prestazioni di Ferran Torres dovrà sbrigarsi e rompere gli indugi in pochissimo tempo. Si tratta di una svolta significativa.