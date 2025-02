Sarri torna in Serie A: obiettivo Champions, Milan bruciato

In maniera del tutto inattesa Maurizio Sarri, dopo la fine tempestosa della sua avventura alla Lazio, può far rientro in Serie A. Il club punta in maniera decisa alla qualificazione alla UEFA Champions League e vuole per questo garantirsi le sue competenze. In tal senso, si tratta di una beffa per il Milan, che pure era interessato a lui.

Siamo al cospetto senza ombra di dubbio di uno degli allenatori che maggiormente ha inciso sulla storia recente del Napoli dopo Luciano Spalletti. Alla guida di una squadra prodigiosa, infatti, ha sfiorato lo Scudetto, riuscendo nella poco gloriosa impresa di non riuscire a vincerlo nonostante i 91 punti in classifica totalizzati. In tal senso, non lo dimenticheranno mai i tifosi.

I rapporti, però, in maniera del tutto inevitabile, tra i tifosi e l’ex allenatore del Chelsea si sono raffreddati, per usare un eufemismo, quando l’allenatore è passato alla Juventus. Dopo la sua ultima parentesi alla Lazio, che si è conclusa nel peggiore dei modi, è stato accostato a tanti club. Milan su tutti. Ed ora arriva una svolta significativa nel futuro di Maurizio Sarri.

Il tecnico toscano può tornare in Serie A: le ultime notizie

Nel momento in cui un allenatore di questo calibro si trova senza squadra, è del tutto fisiologico che il suo nome finisca sul taccuino di tutti i principali club in cerca di una nuova guida tecnica. Ancor di più perché ha sempre dimostrato di saper ricostruire dalle macerie se gli viene concesso il giusto tempo e la pazienza adeguata. In tal senso, però, adesso arriva una possibile svolta.

Stando a quanto raccontato da CalcioAtalanta, infatti, per il dopo Gian Piero Gasperini sta seriamente pensando, per l’appunto, a Maurizio Sarri, dal momento che sarebbe un altro tecnico con il quale poter mettere in piedi un progetto dando anche continuità a quanto fatto fino a questo momento. Seppur con tutte le differenze del caso in termini di proposta di gioco.

Sarri torna in Italia, beffa per il Milan: ecco come stanno le cose

L’Atalanta, in tal senso, sarebbe sicuramente una sfida suggestiva per Maurizio Sarri, che ha sempre dimostrato di sentirsi particolarmente stimolato quando c’è da lavorare con giovani da far crescere. L’incertezza in cui si trova il Milan può favorire gli orobici.