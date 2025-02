Mercato Napoli, colpo low cost in attacco: Conte accontentato

Mercato Napoli, gli azzurri continuano a lavorare in vista dell’estate ed in tal senso attenzione a quanto sta per accadere nel reparto avanzato. La svolta può arrivare grazie al colpo a basso costo in attacco, con Antonio Conte che può essere seriamente accontentato. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Il reparto avanzato sarà uno dei temi centrali nel futuro del calciomercato degli azzurri. Come, d’altronde, è già successo a gennaio, quando è andato via Khvicha Kvaratskhelia, rappresentando un autentico fulmine a ciel sereno, e non è stato trovato poi in tempo un adeguato sostituto. Non basta, da questo punto di vista, certamente l’arrivo di Noah Okafor.

In generale, è praticamente scontato che in estate si tornerà su profili di interesse di questa natura ed in tal senso bisogna fare attenzione all’ipotesi che possa arrivare un colpo a basso costo in avanti. Si tratta di un profilo sul quale il Napoli torna ad essere interessato in sede di mercato e che può fare davvero al caso di Antonio Conte. Che non a caso lo avrebbe espressamente chiesto.

Mercato Napoli, colpo a basso costo in attacco

Oltre all’erede del georgiano, però, potrebbe servire anche qualche altra cosa, dal momento che sono incerte le posizioni in prospettiva futura sia per quanto riguarda Giovanni Simeone che per Giacomo Raspadori. In tal senso, però, attenzione alle ultime notizie che arrivano e che possono accendere gli entusiasmi dei tifosi azzurri per le qualità del calciatore in questione.

Stando a quanto raccontato da NotizieCalciomercato, infatti, il Napoli è ancora interessato in maniera importante a Jonathan David, straordinario bomber del Lille con il contratto in scadenza questa estate e che da tempo piace agli azzurri per il dopo Osimhen. Si tratterebbe di un profilo chiesto da Antonio Conte e che i partenopei vogliono in maniera importante.

Napoli, Conte accontentato: affare low cost per l’attacco

Ha un valore di mercato, secondo Transfermarkt, pari a 45 milioni di euro e quindi a parametro zero, considerando anche che è un classe 2000, è un autentico affare. In stagione con la maglia del Lille in 36 partite ha segnato 20 gol, a conferma di quanto David sia un bomber straordinario.

Da sottolineare anche i 9 assist, a conferma della sua completezza. Il Napoli sfida la Juventus e l’Inter per questo centravanti di primo piano.