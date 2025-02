Napoli-Inter, furia di De Laurentiis: ecco cosa sta succedendo

E’ già iniziata da tempo, di fatto, Napoli-Inter. Questi due colossi della nostra Serie A, a prescindere dall’esito della partita di Como della squadra di Antonio Conte, si sfideranno allo stadio Diego Armando Maradona in un autentico scontro Scudetto. Scoppia, però, in tal senso, la rabbia di Aurelio De Laurentiis. Andiamo a vedere per quale motivo.

Si tratta probabilmente della partita in senso assoluto più attesa in casa azzurra di tutta l’era De Laurentiis in relazione ad un trofeo. In palio, infatti, c’è una porzione enorme di Scudetto e due anni fa non c’era una diretta pretendente che potesse essere tanto temuta vista la fuga in solitaria dei partenopei. Adesso c’è da vedere ovviamente il verdetto del campo.

Prima di questa sfida, però, gli azzurri sono chiamati a dare delle risposte significative ed in tal senso bisogna dare un segnale dopo il sorpasso dei nerazzurri di Simone Inzaghi. In tal senso, però, in vista di Napoli-Inter è scoppiata una polemica e tutta la rabbia di Aurelio De Laurentiis. Andiamo a vedere per quale motivo e di che cosa si tratta nel dettaglio.

Furia De Laurentiis in vista del big match: le ultime

Il patron azzurro, come è noto, è un profilo da sempre molto fumantino e per questo motivo bisogna valutare con attenzione anche l’importanza della partita in sé. Che finisce, in maniera del tutto inevitabile, per tutte le parti in causa, per aumentare le sensazioni e le emozioni. In tal senso, andiamo a vedere cosa non gli è andato a genio di recente a proposito di questo big match.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, è scoppiata la furia di Aurelio De Laurentiis in relazione a Napoli-Inter dal momento che non ha gradito la scelta di DAZN e Lega di collocare la data e l’orario di questa sfida a sabato 1 alle ore 20.45. Avrebbe, infatti, preferito come orario le 18.00 per valorizzare questo prodotto anche all’estero.

Napoli-Inter, ecco cosa non è piaciuto a De Laurentiis

Dal suo punto di vista, infatti, alle 20.45 si finisce per togliere visibilità a questa gara. Avrebbe preferito, dunque, un altro orario per questa sfida e si spera che le tensioni finiscano qua. Già la mancata espulsione di Mkhitaryan ha acceso e non poco gli animi in vista di Napoli-Inter.