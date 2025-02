Mercato Napoli, nuovo attaccante dal Nizza: affare da 20 milioni

Mercato Napoli, arriva la svolta per un nuovo attaccante che arriva direttamente dal Nizza. Si tratta di un affare potenzialmente da 20 milioni di euro e che può essere davvero molto interessate. Si tratta di un rinforzo non di poco conto in avanti ed ora andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Come è noto, gli azzurri sono alle prese con un periodo davvero delicato e cruciale in prospettiva futura ed anche per il presente. In tal senso, sicuramente il tema centrale è quello legato alla lotta per lo Scudetto, con la squadra di Antonio Conte che si gioca una fetta enorme di titolo oggi e sabato prossimo contro i nerazzurri. Non si può, però, non pensare al futuro.

Per non ripetere gli errori commessi a gennaio, facendo anche leva sui soldi che potrebbero arrivare dalla cessione di Victor Osimhen, con la situazione che difficilmente può rientrare, bisogna programmare. In tal senso, la svolta può arrivare per rinforzare il reparto avanzato con un rinforzo che può arrivare direttamente dal Nizza. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Mercato Napoli, svolta per il nuovo attaccante dalla Ligue 1

Il reparto avanzato sarà un tema assolutamente centrale. Bisognerà, infatti, individuare sicuramente l’erede di Khvicha Kvaratskhelia, ma attenzione anche alla posizione di due calciatori come Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, che quest’anno stanno trovando poco spazio e che, ovviamente, andrebbero eventualmente sostituiti. Ed andiamo a vedere le ultime.

Riccardo Trevisani, noto giornalista, in una intervista concessa ai microfoni di “Cronache di spogliatoio“, ha consigliato per il reparto avanzato al Napoli il nome di Evann Guessand, talentuosissimo attaccante in forza al Nizza, squadra di Ligue 1, e che sta facendo davvero cose egregie di recente. Sa fare gol in tutti i modi, infatti, ed è bravo anche nel fornire assist.

Napoli, affare da 20 milioni di euro per l’attacco di Conte

Dal punto di vista di Trevisani, si tratta di un calciatore che potrebbe raccogliere l’eredità di Romelu Lukaku, magari anche andandolo prima ad affiancare. In tal senso, la sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

In 22 partite in Ligue 1, Guessand ha collezionato 9 gol e 7 assist, a conferma del fatto che sa rendersi anche molto utile per i suoi compagni. Attenzione a questo profilo per il futuro del Napoli.