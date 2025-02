Napoli, nuovo allarme in difesa: Conte in ansia

In casa Napoli, per il tecnico Antonio Conte, scatta un nuovo allarme che riguarda la linea di difesa e che mette nelle condizioni il tecnico di essere in ansia in maniera inevitabile. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa sta succedendo, soprattutto in relazione a quanto sia importante questo momento per la stagione dei partenopei.

E’ un momento a dir poco delicato per gli azzurri. Si ha la netta sensazione, in tal senso, che la squadra non sia al massimo delle sue potenzialità. Sicuramente per le tante defezioni che hanno colpito il Napoli nell’ultimo periodo, ma anche perché la squadra in generale pare abbia perso un po’ della sua brillantezza. E questo in chiave Scudetto non può non preoccupare.

Fino a questo momento la squadra sembra essere andata ben oltre quelle che erano le proprie possibilità, soprattutto in relazione alla lunghezza della rosa. Poco profonda rispetto alle altre pretendenti. Adesso, però, suona un allarme non di poco conto che riguarda proprio la difesa e che mette Antonio Conte in ansia. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Nuovo allarme in difesa: le ultime in casa Napoli

La difesa fino a questo momento è stato il vero punto di forza del Napoli, dal momento che ha una tenuta davvero notevole ed i dati sono lì a dimostrarlo. In tal senso, però, suona un allarme non di poco conto per il tecnico dei partenopei, con un passato anche al Chelsea, alla Juventus ed all’Inter. Andiamo a vedere per quale motivo, visto che non è da sottovalutare.

Nelle ultime cinque partite, infatti, il Napoli di Antonio Conte ha sempre preso gol. E sono stati ben 7. 2 contro l’Atalanta e con la Lazio, ed uno con Juventus, Roma ed Udinese. Gli azzurri sono ancora la miglior difesa del campionato, ma basti pensare che in tutte le altre gare ne ha subiti solo 12. Insomma, la difesa va registrata in maniera istantanea e non c’è tempo da perdere.

La difesa preoccupa: Conte in ansia, ecco i dati

Soprattutto in vista della delicata sfida contro il pericolosissimo attacco del Como e poi per la sfida Scudetto con l’Inter, il Napoli di Conte deve immediatamente registrare la difesa per evitare una beffa che sarebbe immeritata per quanto visto fin qui.