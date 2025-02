Inter, Inzaghi ai saluti: l’ex Napoli nuovo allenatore

In casa Inter in maniera del tutto inattesa si può profilare l’addio di Simone Inzaghi, che adesso potrebbe seriamente salutare. In tal senso, la dirigenza si sta guardando attorno ed in tal senso l’ex Napoli può diventare per davvero il nuovo allenatore. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

La situazione per gli allenatori in Italia è da sempre estremamente incerta ed in bilico. Sono, infatti, nel momento in cui le cose non vanno per il verso giusto, i primi ed a volte addirittura gli unici a pagare. Quanto accaduto in questa stagione, infatti, lo dimostra una volta di più, dal momento che sono stati tanti gli avvicendamenti a cui abbiamo assistito in questa Serie A.

In tal senso, soprattutto dopo gli ultimi risultati, a finire nel mirino della critica c’è stato anche Simone Inzaghi. Per quello che è il valore della rosa, infatti, il rendimento in Serie A è stato seriamente al di sotto delle aspettative. E proprio per questo motivo la dirigenza si sta guardando attorno, pronta a cambiare dopo 4 anni. E l’ex Napoli sembra in cima ai pensieri dei dirigenti.

Inter, Inzaghi pronto a salutare: le ultime notizie

Come detto, c’è insoddisfazione in casa Inter, dal momento che fanno ancora molto male le pesanti sconfitte patite per mano prima della Fiorentina e poi della Juventus. In tal senso, non può non essere in bilico Simone Inzaghi, che ha sempre avuto la squadra più forte in Italia e che ha vinto solo uno Scudetto per il momento. E vediamo cosa serpeggia sul futuro.

Stando a quanto raccontato da InterLive, infatti, l’Inter sta valutando di dire addio a fine stagione a Simone Inzaghi e per la successione il primo nome è quello di Massimiliano Allegri, che sarebbe un profilo capace di dare continuità con la sua mentalità vincente e con la sua esperienza. Sarebbe il primo nome della lista per i nerazzurri.

L’ex Napoli nuovo allenatore dei nerazzurri: colpo di scena inattesa

Con Inzaghi che è finito nel mirino sia del Manchester United che del Manchester City, potrebbe essere sicuramente affascinante vedere Allegri, che da calciatore ha indossato anche la maglia del Napoli, sulla panchina dell’Inter.

Soprattutto sarà curioso vedere la reazione dei tifosi delle due squadre che maggiormente sono legate a lui, vale a dire la Juventus ed il Milan.