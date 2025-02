Natan ha convinto: riscatto immediato e cessione ad una big

Arrivato a Napoli tra tante aspettative, il giocatore non è mai riuscito a convincere chi si è seduto in panchina nell’ultimo anno e mezzo.

Se si è arrivati a questo punto un motivo ci sarà, ed Aurelio De Laurentiis è pronto ad assumersi le colpe di un investimento sbagliato ponendo rimedio allo stesso. Stando alle ultime notizie, infatti, il numero uno del Napoli starebbe addirittura anche già discutendo l’uscita del calciatore, che avrebbe espresso una chiara preferenza in vista del suo futuro prossimo.

Definitiva questa cessione, il Napoli è pronto a reinvestire il bottino guadagnato su un giocatore che tra le altre cose sarebbe già stato seguito nello scorso calciomercato invernale.

Cessione programmata per l’estate: ADL l’ha scaricato

Parlare di calciomercato è prematuro, anche perché il Napoli ha davanti a sé ancora diversi mesi di stagione per puntare al sogno scudetto, ma dalle parti di Castelvolturno sembrerebbe essere un argomento già piuttosto caldo.

De Laurentiis e Giovanni Manna starebbero infatti programmando la prossima estate, così da evitare di commettere gli stessi errori dello scorso gennaio. L’intenzione è quella di rinforzare e completare una volta e per tutte la rosa di Antonio Conte, ma per farlo c’è bisogno prima di liberarsi di quelli che volgarmente vengono definiti esuberi. La dirigenza partenopea cercherà dunque di cedere quei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico del salentino per racimolare un bel tesoretto da reinvestire poi nel calciomercato.

Questo è senza ombra di dubbio il caso di Natan, arrivato nell’estate del 2023 dal RedBull Bragantino e ceduto nella scorsa al Real Betis. Il brasiliano dovrebbe tornare a Napoli al termine di questa stagione, ma scrive il collega Niccolò Schira che il club andaluso sarebbe pronto ad esercitare il diritto di riscatto pattuito con i partenopei. Non stiamo parlando di una cifra esorbitante (8 milioni di euro), ma con questi introiti il Napoli potrebbe puntare su un profilo che già conosce bene la Serie A, giocatore che fra le altre cose sarebbe anche già stato individuato.

Un’uscita per un’entrata: tutto pronto

Il Napoli la prossima estate potrebbe cedere Natan al Real Betis senza troppi fronzoli. Il brasiliano è stata una delle immagini del fallimento partenopeo della scorsa stagione, e la bocciatura in estate di Antonio Conte lo conferma.

Trovata la sua dimensione in Spagna, l’ex RedBull Bragantino potrebbe rimanerci, facendo spazio in rosa a Ardian Ismajli dell’Empoli, giocatore che Manna e De Laurentiis avrebbero seguito con attenzione già nello scorso calciomercato invernale. Una riserva per una riserva, è questo il piano del Napoli, che comunque avrebbe in programma un investimento importante in difesa nella prossima estate.