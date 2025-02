Il nuovo allenatore si porta dietro Politano: si chiude con lo scambio

Antonio Conte non riesce a farne a meno, ma questi potrebbero essere gli ultimi sei mesi di Matteo Politano da giocatore del Napoli.

Stando alle ultime notizie, infatti, il 21 partenopeo potrebbe cambiare casacca nel prossimo calciomercato per via dell’arrivo di un importante allenatore in Serie A. A quanto pare il tecnico avrebbe fatto il nome esplicito dell’esterno azzurro in vista della stagione che verrà, a conferma dell’ulteriore ottimo lavoro che Antonio Conte ha e sta facendo sui suoi giocatori.

Politano in questa stagione si è finalmente preso la scena, e questo potrebbe permettergli di esaudire uno dei suoi più grandi sogni in carriera.

Politano portato via dal nuovo allenatore

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Matteo Politano, che a quanto pare potrebbe a sorpresa cambiare casacca nel prossimo calciomercato estivo. Nulla di confermato, anche perché lato club e giocatore c’è tutta la volontà del mondo di continuare insieme, ma si starebbero facendo sempre più insistenti le voci che vedrebbero il 21 azzurro lasciare il Napoli per un’altra grande squadra di Serie A.

Dietro questo trasferimento ci potrebbe essere la mano dell’allenatore, che a quanto pare avrebbe fatto esplicitamente il nome di Politano per andare a rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Da capire la posizione di De Laurentiis ed Antonio Conte in merito a questo interessamento, ma per il ragazzo si potrebbe realizzare quel sogno che aveva sin da bambino e che per uno scambio saltato gli è stato infranto circa cinque anni fa. Il tutto è e sarà un continuo evolversi, ma l’impressione è che si possa viaggiare spediti in una direzione.

Nel pre partita di Parma-Roma, il direttore sportivo giallorosso Ghisolfi ha ristretto il cerchio ai microfoni di Sky Sport confermando che la Roma starebbe lavorando per il nuovo allenatore, che con ogni probabilità sarà Carlo Ancelotti. Con il ritorno nella capitale del tecnico di Reggiolo ci potrebbe anche essere quello di Matteo Politano per l’appunto, giocatore che l’attuale tecnico del Real Madrid chiese già dai tempi del Napoli, ma che De Laurentiis alla fine regalò al suo successore, Gennaro Gattuso.

Politano via in uno scambio

Dopo averlo voluto a Napoli, Carlo Ancelotti potrebbe chiedere di Matteo Politano anche a Roma, sempre che il suo arrivo sulla panchina giallorosso si concretizzi. L’impressione, comunque, è che ci siano buone possibilità che uno scenario del genere si concretizzi, soprattutto dopo le parole di Ghisolfi nel pre partita del Tardini.

La domanda a questo punto è però un’altra: avrà il Napoli intenzione di privarsi di Matteo Politano? La risposta al momento sembrerebbe essere proprio di no, ma non è da escludere che per convincere Conte la Roma potrebbe mettere sul tavolo il cartellino di Matias Soulé, giocatore che fra le altre cose il club partenopeo avrebbe cercato nello scorso calciomercato invernale. Staremo a vedere, per un discorso che inevitabilmente sarà in continua evoluzione.