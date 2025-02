Messaggio chiaro a Conte: il Napoli lo blocca per giugno

Finito nel mirino di diverse squadre in vista della prossima stagione, il giocatore avrebbe mandato un messaggio chiaro ad Antonio Conte.

La sua voglia di vestire la maglia del Napoli è tanta, ma merita una piazza come quella partenopea? Dopo il figurone fatto proprio contro la formazione del salentino, anche oggi il talento ha messo in mostra tutte le sue qualità, che altro non fanno che confermare il fatto che sia pronto per una nuova, ed importante, esperienza in carriera.

Da capire se Antonio Conte gli ritaglierà spazio nel suo scacchiere in vista della prossima stagione, ma nel frattempo il Napoli avrebbe deciso di bloccarlo in vista di giugno.

Messaggio chiaro ad Antonio Conte ed al Napoli

In questa seconda parte di stagione non si decideranno solo gli esiti dei diversi campionati, come ad esempio quello italiano, ma anche i futuri di alcuni giocatori, che hanno a disposizione questi ulteriori sei mesi per mettersi in mostra o meritare la conferma.

Nella prima categoria rientra uno degli obiettivi per il prossimo calciomercato del Napoli, giocatore che proprio quando ha giocato contro la formazione partenopea si è messo in mostra con una prestazione di assoluto livello. Il ragazzo sarebbe stuzzicato dall’idea di poter vestire la maglia azzurra a partire dalla prossima stagione, ma deve continuare a dimostrare di potersi meritare una piazza del genere. L’impressione, comunque, è che gli basta davvero pochissimo per ottenere il sì definitivo di Antonio Conte, soprattutto dopo il massaggio implicito che ha mandato proprio all’allenatore salentino nel corso di questa giornata di campionato.

A segno anche contro l’Empoli dopo la sfida del Maradona, Ekkelenkamp ha dimostrato di potersi affermare in Serie A, diventando così un profilo appetibile per il Napoli, che potrebbe farci seriamente un pensierino in vista della prossima stagione, inserendo casomai l’olandese nei discorsi con l’Udinese anche per Lorenzo Lucca, così da “fare un unico conto”.

Il Napoli lo blocca per giugno

L’ottimo rendimento di Ekkelenkamp potrebbe convincere il Napoli a fare affidamento su di lui nella prossima stagione. Soprattutto se si considera il fatto che l’anno prossimo la formazione partenopea tornerà ad avere competizioni europee, un profilo di qualità in più a centrocampo potrebbe tornare utile ad Antonio Conte.

Da qui a parlare di affare fatto, comunque, ce ne vuole, ma l’impressione è che un pensiero per l’olandese il Napoli ce lo starebbe seriamente facendo, con l’Udinese che d’altro canto vorrebbe invece cercare di trattenerlo, missione che però risulta già da oggi piuttosto impossibile.