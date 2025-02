Altro esonero in Serie A: già contattato Pirlo, si cambia

Il risultato di oggi potrebbe presto portare la dirigenza a prendere una decisione cruciale in vista del proseguo della stagione.

Lo stato maggiore del club dovrebbe infatti riunirsi proprio in queste ore per valutare l’operato dell’allenatore, messo in discussione già da diverse settimane. Nel corso di questo periodo le cose non sono cambiate, e questo avrebbe fatto storcere il naso alla società, intenzionata a salvare il salvabile in una stagione che starebbe invece viaggiando su binari tutt’altro che positivi.

A fronte di questo c’è da aspettarsi nell’arco di qualche ora l’esonero dell’allenatore, con Andrea Pirlo che potrebbe prenderne il posto, considerati i presunti contatti delle scorse ore.

Salta un’altra panchina in Serie A: sconfitta decisiva

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali ed europei, sopratutto in Serie A, dove nelle prossime ore potrebbe saltare l’ennesima panchina della stagione.

Il risultato di oggi ha fatto ulteriormente storcere il naso alla dirigenza, che presto dovrebbe riunirsi per decidere il da farsi con l’allenatore, in discussione già da diverse settimane. Nell’arco di questo periodo il club si aspettava delle risposte da squadra e tecnico che non sono però arrivate, con l’ultima partita che ha rappresentato essere uno die punti più bassi della stagione. A fronte di questo l’esonero sembrerebbe essere l’unica soluzione plausibile, con la dirigenza che potrebbe presto esprimersi in merito. L’impressione, però, è che sia stata intrapresa una strada ben precisa, che non prevede per l’appunto la permanenza dell’allenatore in panchina.

Stando alle ultime notizie, dunque, il Parma potrebbe decidere di esonerare Fabio Pecchia. La partita contro la Roma è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, con la squadra ducale che per la prima volta dall’inizio della stagione è scivolata nelle zoni calde della classifica, quelle che al termine della stagione stanno ad indicare solo una cosa: Serie B.

È stato già contattato Pirlo

Il Parma potrebbe decidere a stretto giro di cambiare in panchina. È come se Fabio Pecchia avesse terminato le cartucce a disposizione con la partita contro la Roma, sfida dalla quale la dirigenza ducale si aspettava di uscire in modo completamente diverso.

Nelle prossime ore c’è dunque da aspettarsi l’esonero dell’allenatore italiano, con il Parma che di conseguenza si sarebbe già messo alla ricerca di un profilo che lo possa sostituire. Al momento, però, ancora nessun nome sarebbe uscito fuori, anche se stando a Transfermarkt quello di Andrea Pirlo sembrerebbe essere il profilo adatto per il club emiliano, complice la sua esperienza sulla panchina della Juventus qualche stagione fa. A questo punto non è da escludere che qualche contatto possa già esserci stato fra le parti. In quel caso potremmo parlare di esonero premeditato per Fabio Pecchia, che ha perso oramai da tempo la fiducia del “suo” Parma.