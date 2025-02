Cambiano i tempi di recupero di Neres: Conte è spalle al muro

Il pareggio di Roma contro la Lazio ha messo in mostra tutte le difficoltà che sta avendo il Napoli di Antonio Conte in queste settimane.

L’assenza di alternative non aiuta di certo il salentino, che ogni settimana si trova a giocare praticamente con gli uomini contati. Dall’infermeria di Castelvolturno potrebbero però arrivare presto buone notizie, nella speranza che in queste rientri ovviamente anche David Neres. Fermo da qualche settimana per un fastidio muscolare, il brasiliano avrebbe messo nel mirino la sfida del prossimo due marzo contro l’Inter, anche se la sua presenza resta fortemente a rischio, ed è questo quello che più di tutti starebbe mettendo spalle al muro Antonio Conte.

Infortunio Neres: annuncio importante sul recupero

Importanti novità arrivano in merito alle condizioni di David Neres, fermo da diverse settimane per un infortunio muscolare che starebbe avendo conseguenze dirette sul rendimento del Napoli, vedi i pareggi nelle ultime due partite di campionato. A fronte di questo Antonio Conte spera di poter tornare ad avere a disposizione il brasiliano il prima possibile, anche per avere più opzioni lì davanti in attesa che Okafor torni al meglio della sua condizione.

Nei prossimi giorni l’11 partenopeo si sottoporrà ad un nuovo iter di accertamenti che faranno chiarezza sulle sue condizioni dopo queste prime settimane di terapie. In caso di risultati positivi, l’allenatore salentino potrebbe cominciare ad assaporare l’idea di schierare titolare David Neres contro l’Inter il prossimo 2 marzo, ma ovviamente il tutto dipenderà da come si evolveranno nel cose.

Nel frattempo è arrivato un importante annuncio in merito al recupero dell’esterno brasiliano. Stando infatti a quanto riportato dal collega di Sky Sport Massimo Ugolini, l’ex Benfica potrebbe tornare a disposizione di Conte tra due settimane, rientrando così in tempo proprio per la sfida scudetto contro l’Inter insieme agli altri suoi compagni attualmente fermi in infermeria.

La scaletta dei rientri dagli infortuni dei giocatori del Napoli

Ovviamente tutte le attenzioni sono concentrate sul rientro di David Neres, ma da qui alle prossime settimane Antonio Conte potrà tornare ad avere a disposizione tanti giocatori fermi oramai da diverse settimane per infortunio.

Stando infatti a quanto riportato dal collega Massimo Ugolini, dovrebbero presto tornare a lavorare in gruppo Olivera, Spinazzola e per l’appunto Neres, proprio in quest’ordine. Precisa il giornalista di Sky Sport, però, che per tutti si tratta di un discorso di almeno due settimane, con il prossimo due marzo data ovviamente cerchiata in rossa per l’importanza dell’impegno che aspetta il Napoli. Avere a disposizione tutti questi giocatori contro l’Inter potrebbe garantire ad Antonio Conte un risultato completamente diverso.