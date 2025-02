Napoli, Conte sorride: recupero in extremis per Como

Il Napoli continua a consolidare il primo posto in classifica in vista della trasferta ostica di Como. Spunta il nuovo recupero: cambia la data

Tutto può cambiare in poco tempo in casa Napoli. Conte continua a collezionare punti decisivi in ottica Scudetto con il ritorno immediato in Champions League. Dopo il decimo posto della passata stagione, il presidente De Laurentiis gli aveva chiesto così un piazzamento europeo. L’allenatore del Napoli ha sorpreso tutti già al primo anno: spunta l’intreccio decisivo con il recupero del top.

Una stagione sorprendente quella disputata fin qui dagli azzurri. Il Napoli continua a consolidare il vantaggio sull’Inter distante ora due punti dopo la sconfitta contro la Juventus. Un altro risultato che sorridere proprio ad Antonio Conte che non vuole mollare la presa proprio sul più bello. Ora potrebbe recuperare in extremis un big: è stato un mese difficile per la squadra partenopea vista l’emergenza a causa dei tanti infortunati.

Napoli, la mossa a sorpresa di Conte: va in panchina

Secondo le ultime indiscrezioni da Castel Volturno Conte potrebbe così recuperare almeno per la panchina Mathias Olivera. Il terzino uruguaiano è ormai fermo da circa un mese per infortunio. La data cerchiata in rosso per il ritorno in campo è stata sempre quella del 2 marzo, giorno del big match al Maradona contro l’Inter. Ora l’allenatore del Napoli proverà ad averlo a disposizione per la panchina durante la sfida contro la squadra di Cesc Fabregas.

Conte potrebbe optare nuovamente per il 3-5-2 con Raspadori alle spalle dell’unica punta Lukaku, a secco da tre partite. Sulle fasce spazio ancora a Mazzocchi e Di Lorenzo con Buongiorno che cercherà di continuare la sua crescita a livello di forma fisica. Potrebbe esserci così anche il terzino uruguaiano ormai fermo da circa un mese: la sfida con l’Inter ora può aspettare con il Napoli già proiettato alla trasferta di Como.

La squadra di Fabregas ha un’impronta di gioco ben definitiva: ha messo in difficoltà tutte le big vincendo nell’ultima giornata di campionato al Franchi contro la Fiorentina. L’allenatore spagnolo ha inciso molto sulla mentalità del Como riuscendo così a mirare in alto per raggiungere subito la salvezza dopo soltanto un anno di Serie A. Ecco la nuova mossa a sopresa per il rush finale stagionale: ormai ci siamo per continuare a sognare.