Napoli, Manna chiude il colpo: arriva dalla Francia

Il ds Manna è pronto a scatenarsi sul fronte calciomercato per nuovi innesti di qualità. Arriva subito il colpo dalla Francia: spunta la verità

L’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, è tornato ad accostare un top player al Napoli. Un momento decisivo per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare: il ds Manna è già al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Conte con l’immediato ritorno in Champions League.

La dirigenza partenopea continua a sognare in grande dopo la prima stagione entusiasmante con Conte. L’allenatore del Napoli ha subito ricompattato lo spogliatoio azzurro per ambire a grandi palcoscenici: sarà immediato il ritorno in Champions League, ma si continua a cullare il sogno Scudetto. Un momento decisivo per essere protagonista nel calcio che conta: ora il Napoli vuole consolidare la prima posizione dopo sei mesi di lavoro eccezionale da parte di Lukaku e compagni.

Napoli, la chiusura in estate: arriva il colpo in attacco

Una nuova mossa sul fronte calciomercato per puntare sempre in alto. Il Napoli è pronto a chiudere così il nuovo affare sul fronte offensivo dopo l’addio a gennaio di Kvara. Ecco la volontà del giocatore in estate: la svolta decisiva.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, il Napoli è interessato all’ala del Lille Edon Zhegrova. Il suo contratto con il il club francese è in scadenza nel 2026 e vorrebbe subito partire in estate con uno sconto importante. Il ds Manna è già al lavoro per programmare la prossima stagione con innesti di caratura internazionale per completare una rosa importante.

Già a gennaio il calciatore kosovaro è stato ad un passo dalla squadra azzurra. Il Napoli vuole subito ambire a grandi palcoscenici per tornare a vivere notti magiche in campo internazionale: Zhegrova potrebbe essere la ciliegina sulla torta per la prossima stagione in casa Napoli. Urgono rinforzi di spessore per competere fino alla fine in Italia e in Champions League con la voglia di tornare ad emergere. Saranno mesi decisivi per continuare a sognare in grande: il talento kosovaro è pronto a vestire la maglia azzurra con qualche mese di ritardo.

L’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, è tornato ad essere protagonista dando una nuova bomba di calciomercato in casa azzurra. Ecco la nuova mossa a sorpresa per la rosa del futuro: ormai ci siamo per sognare in grande ancora una volta.