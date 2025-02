Napoli, svolta Spinazzola: cambia la data del recupero

Il Napoli vuole tornare subito alla vittoria dopo i tre pareggi consecutivi collezionati in Serie A. Spinazzola ha cerchiato in rosso la nuova data sul recupero: la verità

Conte cercherà di recuperare i top player per vivere il rush finale con tutti i giocatori a disposizione. Spunta la nuova data di Spinazzola: ecco la verità sul recupero del terzino del Napoli.

Conte continua a lavorare senza sosta a Castel Volturno con il cambio di modulo avvenuto nell’ultima sfida contro la Lazio. Spunta la mossa a sorpresa per il rientro di Leonardo Spinazzola: ecco l’ultim’ora svelata dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Un momento decisivo per avere tutti a disposizione prima della sfida contro l’Inter, in programma il 2 marzo al Maradona.

Un big match tutto da vivere con Conte che cercherà di mantenere invariato il divario di due punti. Un duello emozionante per vivere fino alla fine la lotta Scudetto: conosciamo i tempi di recupero del terzino azzurro Spinazzola.

Napoli, la nuova data per il recupero di Spinazzola: la verità

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Leonardo Spinazzola è pronto a tornare a disposizione per la trasferta di Como. Ha saltato la sfida contro l’Udinese e quella dell’Olimpico contro la Lazio: ora Conte potrebbe così recuperarlo per la panchina. Gli azzurri dovranno affrontare così l’ostica squadra guidata da Cesc Fabregas che ha trionfato al Franchi contro la Fiorentina: ecco la svolta decisiva.

Stesso discorso per Mathias Olivera che ha cerchiato in rosso la data del 2 marzo: ora il terzino uruguaiano non vede l’ora di tornare protagonista in maglia azzurra per contribuire ai numerosi successi. Il Napoli continua a non perdere punti in campionato, ma ora dovrà tornare subito alla vittoria.

La trasferta di Como sarà ostica per la squadra azzurra: Fabregas sta incidendo alla grande con un’impronta di gioco ben definitiva prendendo spunto dal calcio spagnolo. Un calcio fatto di possesso, ma anche di improvvise verticalizzazioni per mettere in difficoltà le difese avversarie. Ancora una vittoria in trasferta per il Como che ha trionfato contro la Fiorentina grazie ad Assane Diao e Nico Paz, i due talenti che si stanno mettendo in luce con la formazione lombarda. Il Napoli proverà ad espugnare il Sinigaglia per consolidare la prima posizione, mentre l’Inter affronterà in casa il Genoa.