Napoli, c’è un problema con Okafor: le ultime da Castelvolturno

Il Napoli continua a lavorare per la trasferta di Como, ecco le ultime da Castelvolturno: spunta il nuovo problema per Okafor

Il talentuoso giocatore svizzero è arrivato soltanto nell’ultimo giorno di calciomercato. Okafor vorrebbe essere protagonista con la maglia del Napoli: ecco la mossa a sorpresa da Castelvolturno per conoscere il suo stato di forma.

Il ds Manna ha provato a chiudere per Garnacho ed Adeyemi a gennaio, ma è arrivato il sostituto di Kvara soltanto nell’ultimo giorno di calciomercato. Okafor è arrivato a vestire la maglia azzurra, ma si sta allenando duramente per trovare la forma dei giorni migliori. L’esterno svizzero è pronto a ritrovare la condizione ottimale mettendosi in moto anche in palestra come supplemento di lavoro: spunta il nuovo problema per Conte.

Napoli, la mossa a sorpresa di Okafor: la verità

Saranno mesi intensi per conoscere il futuro della squadra azzurra: spunta il nuovo problema per l’attaccante svizzero del Napoli arrivato nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato.

Come svelato dagli ultimi dati il Napoli ha effettuato diversi acquisti come Scuffet, Hasa, Billing e Okafor: il talentuoso svizzero ha giocato soltanto 3 minuti andando in panchina anche contro la Lazio. I riforzi di gennaio sono arrivati, ma non sono all’altezza della situazione. Conte ha chiesto a gran voce nuovi rinforzi in vista della prossima stagione con l’immediato ritorno in Champions League.

Rafa Marin ha fatto il suo esordio in Serie A soltanto a metà febbraio entrando negli scampoli finali di partita contro la Lazio. Conte cercherà di recuperare Olivera e Spinazzola già a partire dalla trasferta di Como per poi avere tutti a disposizione contro l’Inter ad eccezione di Neres che tornerà dopo la sosta Nazionale.

Okafor è pronto ad impegnarsi per ritagliarsi il suo spazio nei prossimi mesi: con Fonseca aveva trovato il suo equilibrio nelle due fasi sostituendo anche Leao in alcune sfide importanti. Finora ha collezionato soltanto pochi minuti in Serie A in maglia azzurra: l’obiettivo di Conte è quello di fargli ritrovare immediatamente una condizione fisica ottimale per impiegarlo anche dal primo minuto.

Un’arma in più per raggiungere nuovi obiettivi esaltanti: Hasa e Billing scalpitano per essere subito in campo, ma nelle rotazioni di Conte al momento non c’è tanto spazio. Contro la Lazio ha effettuato soltanto due cambi inserendo Politano e Rafa Marin: non c’è troppo tempo per aspettare ancora.