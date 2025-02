Napoli, firma immediata: colpo fino al 2030

Il Napoli continua a programmare la prossima stagione. Il ds Manna è pronto a chiudere un nuovo colpo fino al 2030: la firma immediata in casa azzurra

La dirigenza partenopea è al lavoro per allestire una rosa sempre più competitiva in vista della prossima stagione. Spunta il nuovo intreccio decisivo per arrivare alla firma immediata fino al 2030: ecco il momento decisivo per chiudere l’affare.

La dirigenza partenopea è molto attenta ad ogni dinamica di calciomercato. Il Napoli vuole continuare a sognare in grande: ecco la mossa a sorpresa in vista del futuro. Può arrivare in tempi brevi la firma sul proprio contratto fino al 2030: la chiusura decisiva è pronta per sognare sempre più in grande. Un colpo importante per iniziare a costruire qualcosa di duraturo nel corso del tempo sotto l’attenta guida di Antonio Conte.

Napoli, la svolta decisiva: arriva la firma fino al 2030

Spunta un nuovo intreccio decisivo in ottica futura per conoscere l’accordo immediato. Arriva subito la firma fino al 2030 per iniziare un nuovo percorso insieme in maglia azzurra: ecco la volontà decisiva.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, su X il terzino del Napoli, Mathias Olivera, è pronto a firmare il suo rinnovo contrattuale fino al 2030 per arrivare a guadagnare 2,2 milioni all’anno. La sua storia d’amore con i colori azzurri proseguirà per altre stagioni per contribuire a far sognare in grande il Napoli.

Imminente il suo ritorno in campo con Conte che cercherà di recuperarlo per la trasferta di Como. L’allenatore del Napoli spera di avere a disposizione anche Spinazzola in vista poi del big match contro l’Inter ad eccezione di Neres.

Il terzino uruguaiano è cresciuto a dismisura nel corso degli anni mettendo in luce la sua particolare leadership. Con Bielsa è diventato un titolarissimo giocando anche come difensore centrale: è molto bravo ad inserirsi a centrocampo venendo dentro al campo per creare superiorità numerica. Il Napoli è pronto a sognare in grande per blindare tutti i suoi gioielli per poi intervenire sul fronte calciomercato con nuovi innesti di qualità: rinforzi di spessore per mirare sempre più in alto.

La dirigenza partenopea è pronta a chiudere l’affare decisivo in ottica futura: Olivera firmerà immediatamente il suo rinnovo con il club azzurro. Ecco la mossa a sorpresa del presidente De Laurentiis: l’altra mossa sarà quella relativa ad Alex Meret che vorrebbe continuare a scrivere la storia in maglia azzurra.