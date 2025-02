Napoli, cessione Osimhen: due club pagano la clausola

Il Napoli vuole continuare a sognare in grande pensando anche alla cessione di Osimhen. Il presidente De Laurentiis intende massimizzare dalla cessione dell’attaccante nigeriano

Negli ultimi giorni Osimhen è stato accostato alla Juventus, ma spunta un nuovo intreccio decisivo per il futuro dell’attaccante nigeriano. Un momento decisivo per trovare così la miglior destinazione possibile: ecco la mossa a sorpresa per la prossima stagione.

La dirigenza partenopea è al lavoro per conoscere anche la prossima squadra di Victor Osimhen. Dopo il prestito al Galatasaray, tornerà subito al Napoli per poi trovar così la miglior destinazione possibile: ecco la mossa a sorpresa con l’intreccio decisivo. Il ds Manna è pronto così a lavorare per risolvere in tempi brevi la situazione di Osimhen: saranno mesi decisivi per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare.

Napoli, la mossa a sorpresa per Osimhen: spunta l’intreccio

Un momento decisivo per conoscere così la sua prossima squadra: l’attaccante nigeriano è voglioso di arrivare ad una nuova sfida nella sua carriera dopo l’addio polemico con il presidente De Laurentiis. Il Galatasaray si è offerto di una soluzione immediata, ma il suo futuro è ancora in bilico.

Come svelato dal portale MufcMPB da Manchester, il Manchester United e il PSG vogliono pagare subito la clausola di Victor Osimhen. Ruben Amorim vorrebbe subito ingaggiare l’attaccante nigeriano di proprietà del Napoli: ora la palla passerà al presidente De Laurentiis che dovrà trovargli la miglior soluzione dopo l’avventura al Galatasaray.

Il PSG vorrebbe così riproporre il tandem offensivo con Kvara arrivato a Parigi proprio a metà gennaio: i due hanno fatto sognare i tifosi del Napoli contribuendo al trionfo dello Scudetto con Spalletti. Saranno mesi intensi per conoscere così la prossima destinazione di Osimhen: l’attaccante nigeriano è voglioso di nuove avventure suggestive per ambire a grandi palcoscenici.

In Turchia Osimhen è tornato a segnare gol importanti per scrivere la storia del Galatasaray anche in campo internazionale: tornerà al Napoli, proprietario del suo cartellino prima di conoscere così la sua prossima destinazione. La Juventus si è mossa per prima visto l’ottimo rapporto con il ds Giuntoli: in Serie A difficilmente tornerà a giocare con il Napoli pronto a cederlo ai top club internazionali. Il Manchester United ci ha provato già a gennaio, ma è stata rinnovata la fiducia al Galatasaray fino al termine della stagione.