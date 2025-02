Napoli, incontro Conte-De Laurentiis: c’è un problema da risolvere

Saranno ore intense in casa Napoli per prepararsi al meglio alla sfida contro l’Inter, ma nel frattempo Conte vuole stabilire nuovi paletti con il presidente De Laurentiis

La dirigenza partenopea ha dovuto rivoluzionare nella scorsa estate il programma deludente dell’anno precedente. Conte è diventato il condottiero azzurro per riportare in alto la squadra azzurra: i risultati sono stati sorprendenti, ma nell’ultimo mese il Napoli non ha più vinto. Gli infortuni hanno bloccato la crescita di Lukaku e compagni, ma ecco cosa succederà nei prossimi giorni.

Conte ha saputo lavorare in poco tempo sulla mentalità dello spogliatoio del Napoli, ma il mese di febbraio è stato deludente al massimo. Gli azzurri hanno subito un calo fisiologico molto pesante: non è arrivata nessuna vittoria nell’ultimo mese, ma ora ci sarà il big match da urlo contro l’Inter. Saranno mesi interessanti sotto ogni punto di vista per conoscere il reale obiettivo della squadra azzurra, pronta a tornare a vivere notti magiche in Champions League.

Ad inizio stagione era proprio questo l’unico obiettivo degli azzurri, ma in poco tempo Conte è riuscito a riportare in alto il Napoli: i tifosi azzurri continuano a sognare in grande. Ecco il nuovo incontro decisivo con il presidente De Laurentiis: ecco di cosa parleranno i due.

Napoli, spunta la nuova mossa di Conte: la decisione con De Laurentiis

Come svelato dall’edizione de La Repubblica, Conte si trova molto bene a Napoli. Logicamente al termine della stagione l’allenatore azzurro chiederà a De Laurentiis e Manna chiarezza sul mercato con un incontro ben definitivo. Secondo le ultime indiscrezioni difficilmente accetterà una campagna acquisti come quella invernale con l’arrivo di Okafor soltanto nelle ultime ore ad inizio febbraio.

Il ds Manna già sta lavorando sul fronte calciomercato per puntellare la rosa a disposizione di Conte, ma negli ultimi giorni c’è stata qualche polemica di troppo. Conte cercherà di sfidare l’Inter al massimo delle forze riuscendo a recuperare Olivera dal primo minuto: spunta la mossa a sorpresa al termine della stagione con l’incontro immediato.

Il Napoli è voglioso di arrivare in alto per tornare protagonista nel calcio internazionale. Ha vissuto anni memorabili con Spalletti per poi deludere tutti con il triplo cambio di allenatori: con Conte le dinamiche si sono sistemate completamente, ma l’allenatore azzurro non si vuole più limitare per non commettere errori del passato.