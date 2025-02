Calciomercato, Gasperini lascia l’Atalanta: colpo per la Champions

Gasperini è pronto a scegliere un nuovo progetto dopo l’Atalanta. Per tante stagioni è stato protagonista alla guida dei bergamaschi: ecco la nuova big italiana per la Champions

Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile. Gasperini è al lavoro per regalare lo Scudetto ai tifosi bergamaschi dopo settimane di alti e bassi: ora l’Atalanta è tornata a crederci dopo il mese di febbraio. Ecco la nuova destinazione dell’allenatore in Serie A: spunta l’ultim’ora.

Negli ultimi giorni c’è stata una nuova polemica in casa Atalanta dopo il rigore fallito da Lookman in Champions League. L’eliminazione della squadra bergamasca brucia davvero tanto, ma ora Gasperini cercherà di lottare per lo Scudetto. Gli orobici si sono avvicinati subito a Napoli ed Inter che hanno perso tanti punti nel mese di febbraio: ecco la nuova big per Gasperini che sogna di rientrare in Champions League.

Calciomercato, una nuova big per Gasperini: l’ultim’ora

Come svelato dall’edizione de La Repubblica, da settimane la Roma sta cercando di chiudere per il nuovo allenatore. Spunta l’idea Gasperini che lascerà quasi sicuramente l’Atalanta al termine della stagione: è una delle tante possibilità della società giallorossa, ma occhio anche a Milan e Juventus senza trascurare la pista in Arabia Saudita. In estate il suo profilo è stato accostato anche al Napoli, ma poi il presidente De Laurentiis ha optato per la scelta Conte.

Con il ritorno in panchina di Claudio Ranieri, la squadra giallorossa è tornata a vincere tante partite passando il turno anche in Europa League. Ora lo stesso allenatore romano ha intenzione di collaboratore con i Friedkin per scegliere la prossima guida tecnica: ecco la mossa a sorpresa.

Saranno mesi decisivi per riuscire così a trovare la quadratura del cerchio: la Roma vorrebbe subito individuare un profilo all’altezza per non commettere gli stessi errori. Gasperini potrebbe così sposare il progetto giallorosso per far ritornare a splendere la Roma che non ha attraversato stagioni eccellenti.

Con Mourinho è arrivata qualche soddisfazione, ma non c’è stata continuità a lungo termine. Ora Ranieri cercherà di aiutare la Roma ad uscire da questo limbo per imporsi anche in Champions League: Gasperini resta un profilo gradito. Un momento decisivo per sognare in grande per riportare entusiasmo all’Olimpico, che a dire il vero non è mai mancato nemmeno nei momenti più terribili.