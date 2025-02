Napoli, Conte cambia modulo: il nuovo ruolo per Raspadori

Il Napoli ha incassato una nuova sconfitta in Serie A: l’Inter è tornata prima in classifica, ma ora ci sarà lo scontro diretto tanto atteso. Conte vuole cambiare ancora, la novità dell’ultim’ora

Saranno giorni intensi a Castel Volturno per preparare ogni minimo dettaglio, mentre la squadra nerazzurra sarà impegnata in Coppa Italia contro la Lazio. Simone Inzaghi affronterà la sua ex squadra per passare il turno, mentre gli azzurri sono già molto concentrati in vista della sfida contro i nerazzurri in programma sabato primo marzo alle 18. Ecco la novità dell’ultim’ora sul cambio di modulo.

Un momento decisivo per tornare alla vittoria: arriverà così la sfida tanto attesa al Maradona. Il Napoli vuole collezionare nuovamente i tre punti dopo un mese di febbraio terribile: soltanto tre pareggi ed una sconfitta contro il Como. Ecco la verità per Antonio Conte che ha in mente già un piano per ingabbiare i campioni dell’Inter. Una mossa a sorpresa in vista della sfida contro i nerazzurri da monitorare attentamente: spunta la nuova idea con l’ennesimo cambio di modulo.

Napoli, la decisione su Raspadori: Conte cambia di nuovo

Pochi minuti fa è tornato a parlare il giornalista de Il Corriere dello Sport, Fabio Mandarini, che ha rivelato come il Napoli possa tornare al 4-3-3 per sfidare l’Inter. L’unica problema è quello di perdere Raspadori dal primo minuto: nel 3-5-2 ha dato il meglio di sè nelle ultime sfide trovando la via del gol.

Conte potrebbe optare per Spinazzola come esterno offensivo com’è avvenuto nella sfida contro la Fiorentina con Politano che tornerà in fase offensiva. Raspadori potrebbe partire dalla panchina nonostante le ottime prestazioni in maglia azzurra: possibile esclusione eccellente per affrontare la corazzata di Simone Inzaghi.

Il Napoli è pronto a cambiare nuovamente pelle senza dare punti di riferimento all’Inter. Inzaghi cercherà di allungare subito in classifica, ma anche un pareggio per i nerazzurri sarebbe ottimo per continuare la rincorsa verso lo Scudetto.

Conte dovrà prendere subito una nuova decisione per puntare in alto: sono state settimane molto difficili, ma recupererà tutti i titolarissimi ad eccezione di Mazzocchi e Neres. Ha dato spazio anche a Rafa Marin e Billing cercando di trovare soluzioni immediate anche per il futuro: ormai ci siamo per una nuova scelta col passaggio al 4-3-3. Saranno giorni intensi per prendere la miglior decisione possibile.