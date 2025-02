Moviola Como-Napoli: manca un rosso, è polemica

Moviola Como-Napoli, arriva il dettaglio che in pochi avevano colto. Manca, infatti, un rosso che fa scaturire una polemica non di poco conto. Manca, infatti, nell’elenco dei provvedimenti presi dal direttore di gara Manganiello, un cartellino rosso. Andiamo ad analizzare nel dettaglio l’episodio in questione e che cosa sapere a riguardo.

E’ stata una partita che ha fatto davvero male al cuore dei napoletani. La conferma definitiva, dopo le partite contro la Roma, l’Udinese e la Lazio, che la squadra è al collasso dal punto di vista atletico e che le gambe non rispondono più come avveniva fino ad un mese fa. Occorre risvegliarsi da questo torpore e farlo nel minor tempo possibile, dal momento che non c’è tempo da perdere.

Sabato, infatti, allo stadio Diego Armando Maradona, arriva l’Inter in un confronto al cardiopalma, con il palio la vetta della classifica. Con uno sguardo anche alle spalle, dove l’Atalanta corre e fa paura. In tal senso, però, è da segnalare nell’ambito della moviola di Como-Napoli, che manca un cartellino rosso. Andiamo a vedere nel dettaglio perché e di che si tratta.

Moviola Como-Napoli: l’analisi degli episodi

E’ stata una partita sicuramente non troppo complessa da gestire per l’arbitro Manganiello, soprattutto complice il crollo verticale che ha avuto il Napoli nella ripresa e che ha tolto intensità e dinamismo alla sfida. Nonostante questo, però, c’è una sbavatura non di poco conto e che va sottolineato per dovere di cronaca e per una analisi dettagliata degli episodi.

Nella moviola di Como-Napoli realizzata dal Corriere dello Sport, infatti, emerge che manca un cartellino rosso a Cesc Fabregas, allenatore dei padroni di casa. In occasione di un tocco involontario di mano di Politano, Fabregas ha vibratamente protestato con il quarto uomo Tremolada, che ha segnalato la cosa all’arbitro. Quest’ultimo è andato lì per ammonirlo. Ma non è tutto.

Svista inspiegabile di Manganiello: manca un rosso all’elenco

Fabregas, capito che per lui stava arrivando questo provvedimento, ha rivolto un applauso ironico al quarto uomo. Come sottolineato dal noto quotidiano, questo gesto irrispettoso durante Como-Napoli avrebbe dovuto portare all’espulsione ed all’allontanamento dalla panchina del tecnico del Como.

Non avrebbe cambiato probabilmente le sorti della partita, ma si tratta di un errore grossolano e di difficile comprensione.