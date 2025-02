Gesto di Conte a Lukaku non visto: ecco che cosa ha fatto

Durante la partita tra il Como ed il Napoli il bomber è stato ampiamente in difficoltà e c’è stato un gesto di Conte a Lukaku che in pochi hanno notato. Si tratta di un qualcosa di eloquente e che spiega in maniera dettagliata anche il rapporto che c’è tra il tecnico ed il suo centravanti.

Si tratta forse di un momento di estrema difficoltà ed affanno per il bomber belga, che sta facendo i conti con un calo fisico che viene ancora di più accentuato dalle difficoltà degli altri compagni di squadra. Il Napoli, per rilanciare le speranze di titolo, ha bisogno di lui già a partire da una partita come quella contro l’Inter che senza ombra di dubbio è speciale per lui.

Como-Napoli è stata per l’ex Manchester United e Chelsea la gara forse più complicata in senso assoluto. Nonostante questo, c’è un gesto eloquente di Conte a Romelu Lukaku durante questo match che spiega anche quale sia il rapporto tra i due e che cosa sta accadendo di recente. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo, con le immagini che non sono state immortalate.

Partita in ombra per il bomber: ecco i dettagli

Come detto, serve una inversione di tendenza, ed a quanto pare neanche la presenza vicino di un calciatore come Jack Raspadori lo sta aiutando. Il gol (in quel caso su rigore) manca dalla partita contro la Juventus ed in chiave Scudetto è inimmaginabile fare programmi senza Big Rom al top. Andiamo a vedere cosa ha fatto il tecnico per il suo centravanti.

L’inviato a bordocampo di DAZN Alessio De Giuseppe, in una intervista a Radio Napoli Centrale, c’è un gesto di Conte a Lukaku durante la partita che spiega tanto. Ha, infatti, più volte urlato dalla panchina al belga che cosa fare e come farlo, visti i costanti errori di cui si è reso protagonista. E questo può avere una duplice lettura, come si suole dire.

Gesto di Conte a Lukaku durante Como-Napoli: cosa ha fatto

Da un lato, infatti, le prove deludenti di Lukaku non sono sfuggite a Conte, che, però, dall’altra parte continua ad avere una grande fiducia in lui e nelle sue qualità. Insomma, questo due non è minimamente intaccato dalla tempesta.