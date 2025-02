Cessione Osimhen, c’è la svolta: maxi scambio e firma vicina

Cessione Osimhen, in casa Napoli può arrivare una svolta non di poco conto in vista dell’estate. Il maxi scambio, infatti, può avvicinare le parti alla firma, che non è mai stata tanto vicina. Si attendono sviluppi da questo punto di vista, dal momento che è una pista che può diventare molto, molto calda. Andiamo a vedere di che si tratta.

In casa Napoli il nigeriano, nonostante quanto accaduto di recente, è un autentico capitale che il presidente Aurelio De Laurentiis si prepara a vendere per passare all’incasso. Come è noto, infatti, la sua clausola rescissoria, rispetto alla passata stagione, è stata dimezzata praticamente proprio perché il rapporto tra le parti non può più essere ricostruito.

La situazione, infatti, è irreparabile, dal momento che sono state dette troppe parole negative. Sia da una parte che dall’altra, tra gesti forti e parole non rispettate. In tal senso, però, per la cessione di Victor Osimhen arriva una svolta non di poco conto. Il maxi scambio, infatti, avvicina le parti alla firma e può portare in dote i rinforzi di cui la squadra ha bisogno.

Cessione Osimhen, svolta a sorpresa: le parti sono vicine

Sono tante le società che stanno seguendo da vicino il bomber nigeriano, dal momento che anche al Galatasaray sta confermando di essere uno dei centravanti più letali in circolazione. Per fortuna del Napoli, la stagione di cui si è reso protagonista in SuperLig turca ha lasciato praticamente inalterato il suo valore di mercato. Almeno in relazione alla clausola.

Stando a quanto raccontato dal portale nigeriano BusinessDay, per la cessione di Victor Osimhen al Manchester United siamo molto vicini alla chiusura. I Red Devils avrebbero definito l’operazione al 95% e sarebbero disposti a mettere sul piatto i 75 milioni di euro previsti dalla clausola. Attenzione, però, all’ipotesi che possa riaprirsi la pista dello scambio.

Il maxi scambio fa esultare il Napoli: la firma si avvicina

Il Manchester United già in passato aveva valutato di inserire in questo affare con il Napoli per la cessione di Osimhen uno tra Hojlund e Garnacho. Si tratta di due profili che, per motivi differenti, farebbero davvero comodo ad Antonio Conte. Si attendono sviluppi, con questa pista che può diventare davvero molto calda.