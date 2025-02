Cambio in panchina deciso e addio: Allegri nuovo allenatore

Gli avvicendamenti in panchina sono praticamente all’ordine del giorno ed adesso arriva una ulteriore svolta. Il cambio di allenatore è stato praticamente deciso e sulla panchina sta per arrivare Massimiliano Allegri. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo, dal momento che si tratta di un tecnico capace di spostare gli equilibri.

Come è noto, la posizione degli allenatori in Italia ed in particolar modo in Serie A è sempre estremamente delicata e complicata. Sono, infatti, nel momento in cui le cose non vanno bene, sempre i primi ed a volte addirittura gli unici a pagare. E per questo motivo è sempre molto battuta la via dell’esonero, che è la strada più facile da percorrere.

Sono tanti i tecnici di alto profilo che si trovano adesso senza una squadra e questo rappresenta una attrazione inevitabile per tutti. In particolar modo per tutte quelle società che stanno raccogliendo meno di quelle che erano le aspettative di inizio anno. Ed una di queste ha deciso per il cambio in panchina ed è pronta a puntare su Massimiliano Allegri.

Il tecnico toscano può far rientro in Serie A: colpo di scena

Si tratta di un tecnico che è stato spesso preso di mira. Non tanto per quelle che sono le sue competenze, quanto per la sua filosofia di gioco, molto pragmatica e poco incentrata sullo spettacolo e sul divertimento fine a sé stesso. In tal senso, per il toscano arriva adesso una svolta non di poco conto, dal momento che si stanno spalancando le porte per il ritorno in Serie A.

Stando a quanto si vocifera da più parti, sarebbe praticamente segnato il futuro al Milan di Sergio Conceicao. A meno di clamorosi ribaltoni, sarà addio ed i rossoneri potrebbero puntare proprio su Massimiliano Allegri. Si tratta di una soluzione che sta trovando riscontri in termini di gradimento soprattutto tra i tifosi, che vedono in lui l’uomo adatto a ridare serenità.

Allegri nuovo allenatore: altro avvicendamento in panchina

Insieme a lui, si sta vociferando anche di un arrivo al Milan in qualità di direttore sportivo di Fabio Paratici e sarebbe un cambiamento epocale per i rossoneri. Si attendono sviluppi in tal senso, con il nome di Allegri che si fa sempre più interessante.