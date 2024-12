Blitz di Manna: si chiude a 12 mln, scippo al Milan

I partenopei hanno individuato un profilo per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Pronta una proposta di 12 milioni di euro per chiudere l’affare

Il calciomercato del Napoli è pronto ad entrare nel vivo. Antonio Conte ha fatto una richiesta molto chiara alla società: lavorare con 21 giocatori. Per questo motivo ogni uscita dovrà essere compensata con una entrata. Non ci sono calciatori in esubero e quindi Manna sarà chiamato a dover individuare i rinforzi giusti per alzare ancora di più la qualità della rosa. Sulla lista del direttore sportivo sono diversi i nomi e non sono da escludere delle sorprese.

Intanto, secondo le informazioni di tmw, il Napoli avrebbe individuato un giocatore adattissimo al modo di giocare di Conte e l’obiettivo di Manna sarebbe quello di chiudere già in questa sessione di calciomercato. Una operazione non semplice da portare a termine vista la concorrenza e la richiesta del club. Ma nei prossimi giorni ci potrebbe essere l’affondo decisivo.

Calciomercato Napoli: si chiude per il primo colpo, i dettagli

È un Napoli pronto a muoversi anche in entrata. Dopo aver definito alcune uscite, i partenopei devono chiudere anche alcuni acquisti per consentire a Conte di avere una rosa completa. E c’è un giocatore che piace da tempo agli azzurri e che presto potrebbe sbarcare a Castel Volturno per dare una opzione in più al tecnico leccese.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli è pronto a chiudere per Belahyane. Il Verona ha aperto alla cessione in questo calciomercato e l’idea di Manna è quella di portarlo subito in azzurro sia per dare un’arma in più a Conte, ma anche per anticipare la concorrenza. Milan e Inter sono di lui soprattutto in ottica estiva e per questo motivo mettere sul piatto già da ora 12 milioni consentirebbe di chiudere l’operazione e regalare il rinforzo al proprio tecnico.

L’idea che ormai ha preso piede a Castel Volturno è quella di chiudere magari già nei prossimi giorni e non prolungare troppo la trattativa. Naturalmente bisognerà capire se il Napoli riuscirà ad accontentare il Verona per la cessione di Belahyane, forse una delle note più liete del campionato degli scaligeri.

Mercato Napoli: Belahyane si avvicina

Belahyane si appresta a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Potrebbe essere lui il primo colpo di calciomercato degli azzurri visto che si parla di una trattativa ben impostata e molto vicina alla chiusura.