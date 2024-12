Calciomercato, Balotelli lascia il Genoa: la sua nuova squadra

Mario Balotelli non ha trovato tanto spazio con il Genoa con Vieira: pronto subito il suo addio al Grifone, ecco dove giocherà. Dice addio alla Serie A

Una nuova destinazione per Mario Balotelli che è tornato a firmare in Serie A diversi mesi fa: ora può subito dire addio al Genoa per trovare subito una nuova avventura entusiasmante per il prosieguo della sua carriera. L’attaccante italiano vuole continuare a sognare in grande: scopriamo la sua prossima squadra.

I rapporti con Patrick Vieira non sono stati mai ottimali, ora può arrivare subito l’addio. L’attaccante del Genoa è pronto a cambiare subito aria dopo che è stato impiegato col contagocce nelle ultime settimane. Spunta la sua nuova squadra in ottica futura: scopriamo così la sua prossima destinazione per ambire a grandi palcoscenici. Tutto può cambiare improvvisamente per l’attaccante italiano: aveva sognato anche la maglia della Nazionale agli ultimi Europei, ma il Ct Spalletti ha optato per altre scelte.

Serie A, nuova avventura per Balotelli: dice addio a gennaio

Saranno giorni intensi per conoscere così la sua prossima squadra. Balotelli ha tanta voglia di dimostrare ancora tutto il suo valore: può arrivare subito l’addio con il Genoa. Spunta la nuova squadra dell’attaccante italiano che ha intenzione di scendere in campo con continuità.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, Balotelli vuole ambire a grandi palcoscenici ma finora non ha trovato tanto spazio con la maglia del Genoa. Il club messicano Cruz Azul è pronto a chiudere il colpo in attacco con l’attaccante italiano che vuole giocare con continuità.

Aveva tanta voglia di dimostrare tutto il suo valore in Serie A, ma ora Super Mario è intenzionato a cambiare subito campionato. Ha sperperato tutta la sua qualità nel corso della carriera, ma ora aveva intrapreso un nuovo percorso per mirare in alto. Una voglia immensa di continuare ad essere protagonista nel calcio che conta: ora può volare subito in Messico per intraprendere una nuova avventura.

Balotelli è pronto a dire addio al Genoa per terminare al meglio la sua carriera ricca di alti e bassi. Sarebbe potuto diventare per tanti anni l’attaccante principale della Nazionale italiana: la sua classe è stata unica, ma il suo carattere ribelle è stato decisivo in negativo. Un’altra mossa strategica per continuare la sua carriera dicendo addio alla Serie A.