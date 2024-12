Napoli, ultima partita con Conte: giocherà in Serie A

Il Napoli continua a pensare a nuovi obiettivi di calciomercato, ma nel frattempo può arrivare l’addio decisivo. Giocherà ancora in Serie A: spunta l’intreccio decisivo per la nuova squadra

Una voglia immensa di trovare così la miglior soluzione possibile in vista di gennaio. Il Napoli vuole ambire a grandi palcoscenici in vista del futuro con la qualificazione immediata in Champions League: spunta la cessione immediata in Serie A, ecco dove giocherà a partire dal 2025.

La dirigenza partenopea continua a lavorare per essere protagonista sul fronte calciomercato per nuovi innesti di qualità. Spunta il nuovo intreccio decisivo in ottica futura: il Napoli può dire subito addio in vista della seconda parte di stagione. La concorrenza in attacco è davvero molto alta in casa azzurra: può arrivare subito la cessione. Una nuova idea per tornare ad essere titolare in Serie A: ecco la sua prossima squadra per vivere una seconda parte di stagione da assoluto protagonista.

Napoli, addio a gennaio: svelata la sua nuova squadra

Il ds Manna è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte, ma pochi minuti fa è arrivata una novità per quanto riguarda la cessione del giocatore azzurro. Scopriamo il nuovo intreccio decisivo di calciomercato.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, potrebbe essere l’ultima partita con la maglia del Napoli per l’esterno offensivo di Conte. Il Bologna è pronto a chiudere subito l’affare con l’aggiornamento del portale Tmw che ha svelato anche la formula dell’operazione: offerta di prestito con opzione di riscatto con il diritto fissato circa a 18 milioni di euro.

Ngonge vorrebbe giocare con maggiore continuità, ma lo spazio in attacco è limitato per l’attaccante belga. La concorrenza è davvero molto alta in casa partenopea per trovare così subito una nuova destinazione: il club emiliano potrebbe subito chiudere l’affare ad inizio 2025. L’ex Hellas Verona si è reso protagonista soltanto in Coppa Italia con Antonio Conte: ora può arrivare subito la sua cessione a gennaio.

Una voglia immensa di continuare ad essere protagonista in Serie A: il classe 2000 è pronto a scendere in campo da protagonista con la maglia del Bologna come sostituto di Cambiaghi che si è infortunato gravemente ad agosto. Potrebbe essere l’ultima apparizione con il Napoli per poi pensare al suo futuro: il club emiliano vorrebbe subito chiudere l’affare in vista di gennaio.