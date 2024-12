Calciomercato, Cannavaro in panchina: sarà derby mondiale

Fabio Cannavaro è pronto ad essere protagonista in panchina. L’allenatore italiano è in pole per una nuova avventura internazionale: ecco la sua nuova squadra

Pronto un derby tutto italiano per Fabio Cannavaro che è in pole per iniziare una nuova avventura suggestiva. L’allenatore italiano è stato accostato nelle ultime settimane anche al Monza, ma ora potrebbe esserci una soluzione immediata a livello internazionale. Ecco la sua prossima avventura decisiva in ottica futura, scopriamo la sua prossima squadra.

L’allenatore napoletano è stato ad un passo dagli azzurri nella passata stagione. Cannavaro vorrebbe subito rimettersi in pista per far circolare le sue idee a livello internazionale: conosciamo così l’intreccio immediato. Tutto può cambiare improvvisamente per rivederlo alla guida di un glorioso club europeo: scopriamo tutta la verità per l’ex allenatore dell’Udinese. In estate ha ricevuto numerose proposte, ma è in attesa di una nuova chiamata in vista del 2025.

Calciomercato, la nuova avventura di Fabio Cannavaro: ecco la sua nuova squadra

Ha raggiunto la salvezza con la squadra friulana nella passata stagione, ma ora potrebbe accettare subito il nuovo incarico in ottica futura. Ecco la prossima avventura per l’allenatore napoletano che è in attesa di una chiamata immediata.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, Fabio Cannavaro è pronto a tornare in panchina in caso di esonero di Nenad Bjelica. L’allenatore italiano potrebbe così essere la scelta perfetta per la Dinamo Zagabria: pronto il derby con Gattuso alla guida dell’Hajduk Spalato. Un’avventura da urlo per l’ex allenatore azzurro che ha riportato in alto il club croato: Cannavaro potrebbe subito tornare in pista per una nuova sfida a livello internazionale.

Saranno ore intense per il telefono dello stesso tecnico partenopeo che continua ad essere pronto ad un nuovo incarico immediato. Una sfida nella sfida con il derby mondiale con Rino Gattuso: la Croazia vorrebbe accogliere un nuovo campione del Mondo. Tutto può succedere nei prossimi giorni per inizio il 2025 in maniera scoppiettante.

Una nuova avventura per infondere nuove idee nel campionato croato: Bjelica potrebbe essere esonerato nelle prossime ore, spunta così l’intreccio decisivo con Cannavaro che avrebbe già dato il suo ok per la sua nuova squadra. L’allenatore napoletano è pronto a cambiare subito campionato per farsi trovare pronto con una nuova esperienza formativa oltre i confini italici. L’annuncio ufficiale potrebbe subito arrivare nelle prossime ore in casa Dinamo Zagabria.