Serie A: esonero deciso, pronto il sostituto

Il panettone è stato mangiato, ma l’esonero potrebbe arrivare ancora prima del 2025. Siamo semplicemente nel campo delle ipotesi, ma, secondo le informazioni di SportMediaset XXL, l’esonero è assolutamente possibile. La società ha preso la decisione di aspettare questa partita. In caso di una sconfitta, si potrebbe decidere di esonerarlo per iniziare una esperienza diversa e dare una svolta per provare a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

Serie A: futuro segnato per il tecnico, chi arriva al suo posto

In Serie A il giro di boa è ormai alle porte e per questo motivo le società sono chiamate a fare un breve punto della situazione per capire se continuare oppure no con lo stesso tecnico. Molto difficile in questo momento avere delle certezze perché, come abbiamo visto in passato, le sorprese possono essere dietro l’angolo. Ma per un club la strada sembra essere segnata e non ci resta che aspettare le prossime ore per avere delle certezze.

Secondo le informazioni a disposizione, la panchina di Fonseca continua ad essere a forte rischio. Il Milan non vorrebbe privarsi del proprio tecnico, ma, in caso di sconfitta contro la Roma, si potrebbe procedere con l’esonero e con il tentativo di portare sulla panchina rossonera Allegri. Al momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere le prossime ore per avwere un quadro molto più chiaro.

Milan: Fonseca verso l’esonero

