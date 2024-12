Napoli, Raspadori saluta Conte: colpo per la Champions

Il Napoli vuole pensare anche al futuro di Raspadori. L’attaccante azzurro è toranto a segnare in Serie A regalando tre punti d’oro: spunta la cessione immediata

Un nuovo colpo Champions ingaggiando subito l’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori. Il giocatore azzurro è stato decisivo nella ripresa contro il Venezia prendendo il posto di Anguissa. Un nuovo ruolo deciso da Antonio Conte facendo da pendolo nella zona di rifinitura: ecco la decisione ufficiale del presidente De Laurentiis.

Una voglia immensa di dimostrare tutto il suo valore: ora Raspadori potrebbe partire subito a gennaio nonostante il gol vittoria contro il Venezia. L’attaccante del Napoli non riesce a giocare con continuità sotto la gestione Conte, ma il cambio è stato decisivo per collezionare anche altri tre punti d’oro. Un remake della vittoria nell’anno dello Scudetto contro lo Spezia: anche allora Raspadori era stato decisivo proprio nei minuti finali. Ora l’attaccante del Napoli vorrebbe trovare subito la sua nuova destinazione: spunta tutta la verità per il colpo ad effetto.

Napoli, la nuova squadra di Raspadori: la decisione di ADL

Tutto può cambiare nei primi giorni di gennaio per conoscere la prossima destinazione di Raspadori. Pronto l’addio dell’attaccante azzurro che vuole tornare protagonista con più continuità: spunta l’intreccio decisivo in ottica futura per vivere un 2025 da protagonista.

Come svelato dal giornalista, Francesco Guerrieri, su X il Napoli potrebbe dire addio a Giacomo Raspadori anche dopo il primo gol stagionale in maglia azzurra. Spunta il nuovo intreccio con l’Atalanta pronto a chiudere l’affare dopo aver fiutato il colpo in estate: sulle sue tracce ci sono ancora Juventus e Roma, ma Gasperini vorrebbe rinforzare il reparto offensivo della squadra bergamasca.

Una stagione da incorniciare per l’Atalanta che vola in classifica senza perdere terreno. Una sfida a tre con Inter e proprio Napoli per ambire a grandi palcoscenici: ecco la nuova destinazione per Raspadori che ha sostituito alla grande Anguissa fungendo da collante tra centrocampo ed attacco.

Il Napoli vuole ambire a grandi palcoscenici restando in vetta fino alla fine. Con una partita a settimana Conte ci proverà per collezionare nuove vittorie alla guida degli azzurri: l’Inter ha una partita da recuperare, ma la lotta resta serrata in vista dei prossimi mesi. Raspadori ha richiesto più spazio, ma ora il presidente De Laurentiis potrebbe anche pensare alla cessione intorno ai 20 milioni di euro. L’Atalanta intende fare sul serio per regalare un nuovo profilo in attacco a Gian Piero Gasperini.