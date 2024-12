Napoli, Conte ha deciso: nuovo ruolo per lo Scudetto

Il Napoli ha collezionato altri tre punti d’oro contro il Venezia: ora è arrivato il nuovo annuncio di Antonio Conte nel post-partita

A Firenze ci sarà l’ultima sfida del girone d’andata per il Napoli targato Antonio Conte. Un momento decisivo per programmare la seconda parte di stagione: ora Conte ha cambiato gerarchie, ecco il suo annuncio. Ecco la nuova decisione dell’allenatore azzurro in vista di gennaio: che intreccio tra campo e calciomercato.

La dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Spunta un nuovo intreccio decisivo in ottica futura: ecco la mossa strategica dell’allenatore azzurro per un nuovo ruolo tutto da studiare. Tutto può cambiare nei prossimi giorni dopo l’annuncio decisivo dello stesso Conte che vuole puntare in alto continuando a vincere in Serie A. Dopo diciotto giornate gli azzurri hanno collezionato ben 41 punti: un risultato inaspettato dopo il decimo posto collezionato nella passata stagione. Ora l’allenatore del Napoli ha rivoluzionato anche assetto tattico: ecco il momento decisivo per pensare anche a qualche cambio di troppo.

Napoli, la nuova mossa di Conte: ecco dove giocherà

Saranno giorni decisivi per programmare la seconda parte di stagione. Ora il Napoli vuole ambire a grandi palcoscenici dopo le delusioni dello scorso anno: ecco il momento decisivo per il cambio di ruolo.

Nel post-partita contro il Venezia Antonio Conte è tornato a parlare del nuovo ruolo di Giacomo Raspadori: “I giocatori li inventiamo. Lo sto provando come interno di centrocampo”. Nelle ultime ore è stato accostato anche all’Atalanta che l’ha seguito a lungo già in estate: ora potrebbe restare in maglia azzurra per essere l’alternativa perfetta di McTominay o Anguissa.

A gennaio era previsto il suo addio, ma le intenzioni di Conte potrebbero far cambiare idea alla dirigenza partenopea. Il Napoli vuole continuare a sognare in grande con il duello a distanza con Atalanta ed Inter: ecco la mossa a sorpresa. Raspadori può fungere da centrocampista offensivo: già Rudi Garcia aveva pensato a questo ruolo per lui.

Con De Zerbi al Sassuolo fungeva da seconda punta/attaccante diventando micidiale nelle triangolazioni offensive rapide: spunta un nuovo cambio di ruolo per l’attaccante azzurro per puntare in alto. Ora l’ultima decisione spetterà proprio al giocatore del Napoli che ha reclamato più spazio nelle ultime settimane: ormai ci siamo per l’ultimatum definitivo.