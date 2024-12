Napoli, arriva il vice Lukaku: Milan beffato

Il Napoli vuole continuare a pensare in grande sul fronte calciomercato. Può arrivare subito il vice Lukaku: ecco la mossa a sorpresa per Conte

Una voglia immensa di puntellare la rosa partenopea a disposizione di Antonio Conte. Una voglia immensa per arrivare in alto cullando il sogno chiamato Scudetto. Il Napoli vuole ambire a grandi palcoscenici con il ritorno immediato in Champions League: ecco il possibile innesto in attacco come vice Lukaku.

La dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Un momento decisivo per programmare la seconda parte di stagione: ecco l’alternativa perfetta per Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha sbagliato anche un calcio di rigore sfiorando il gol in diverse occasioni contro il Venezia. Ora il presidente De Laurentiis potrebbe subito cambiare idea regalandogli un colpo in attacco: ecco la mossa a sorpresa per il vice dell’attaccante belga.

Napoli, nuovo colpo in attacco: ecco il rinforzo per Conte

Tutto può cambiare nei prossimi giorni con la nuova idea per rinforzare il reparto offensivo di Antonio Conte. Ecco l’annuncio dell’esperto di calciomercato per arrivare subito al bomber della Serie A.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, su X Lorenzo Lucca è pronto a dire addio all’Udinese. Il Napoli è molto interessato all’attaccante italiano: ora il presidente De Laurentiis cercherà di anticipare il Milan che ha seguito da vicino l’ex Pisa. Finora ha segnato ben 7 gol in Serie A con l’obiettivo principale di superare la doppia cifra nella classifica dei capocannonieri.

Dopo l’esperienza in Olanda all’Ajax, Lucca è tornato più maturo ripartendo dalla Serie B al Pisa: ora Conte cercherà di chiudere in bellezza il girone d’andata affrontando la Fiorentina al Franchi. Una sfida nella sfida per tornare protagonista al centro dell’attacco di una big italiana.

Il classe 2000 vuole subito pensare al futuro per essere protagonista nel campionato italiano per poi pensare anche alla Champions League. Il Napoli continua a pensare a nuovi innesti tra gennaio e giugno per allestire una rosa super competitiva da regalare ad Antonio Conte.

Lucca non vede l’ora di pensare al suo futuro dopo i gol pesanti realizzati con la maglia dell’Udinese: il calciomercato può regalare un nuovo colpo in casa Napoli per arrivare al vice Lukaku. Il Milan continua a monitorare l’attaccante italiano per l’affare decisivo in attacco.