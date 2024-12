Napoli, emergenza in difesa: nuova tegola per Conte

Il Napoli ha collezionato l’ennesima vittoria in campionato. Contro il Venezia è servito il gol di Raspadori nei minuti finali: spunta l’intreccio decisivo per l’emergenza in difesa

Il ds Manna è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Nei prossimi giorni ci sarà l’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato: ecco finalmente la verità sulle condizioni fisiche del top player in casa azzurra.

La dirigenza partenopea è al lavoro per rinforzare la retroguardia a disposizione di Antonio Conte. Spunta un nuovo problema in difesa per il Napoli: al termine della sfida contro il Venezia un big del Napoli si è toccato ripetutamente l’adduttore. Nelle prossime ore si conoscerà la verità sulle proprie condizioni fisiche: ecco tutto quello che è successo. Il ds Manna è pronto a chiudere nuovi colpi in difesa per ambire a grandi palcoscenici.

Napoli, l’indizio dalle telecamere: cos’è successo?

Saranno giorni intensi in casa Napoli tra campo e calciomercato. Gli azzurri cercheranno di arrivare fino in fondo cullando il sogno Scudetto, ma dalle immagini sembra che ci siano qualche problema fisico.

Al termine della partita contro il Venezia Olivera ha accusato un problema fisico toccandosi più volte l’adduttore come si è visto dalle telecamere di Dazn. Spinazzola è entrato al suo posto proprio negli scampoli finali: nelle prossime ore si conoscerà la verità sulle sue condizioni fisiche.

Conte ha chiesto a gran voce nuovi innesti sul fronte calciomercato per rinforzare la retroguardia a sua disposizione. Un momento decisivo per arrivare fino in fondo cullando il sogno Scudetto: il Napoli dovrà conoscere con certezza le condizioni fisiche di Olivera in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina. Sarà l’ultima gara del girone d’andata: con Buongiorno fuori fino ad inizio febbraio, Conte dovrà inventarsi una nuova difesa.

Finora Juan Jesus sta dando il meglio di sè tornando utile all’interno dello spogliatoio azzurro: anche contro il Venezia è stato protagonista di una prova attenta tenendo a bada il vispo Oristanio. Spinazzola è entrato soltanto nei minuti finali: ora scalpita per una maglia da titolare contro la Fiorentina che l’ha messo nel mirino proprio nei giorni scorsi.

Olivera è diventato un giocatore chiave all’interno dello scacchiere tattico di Conte: l’uruguaiano è stato sempre impiegato dall’allenatore azzurro sfiorando anche il gol contro la squadra di Di Francesco. Ora le sue condizioni saranno da monitorare nei prossimi giorni.