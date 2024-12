Napoli, altro colpo dalla Fiorentina: Manna fiuta l’affare

Il Napoli a sorpresa, oltre a Biraghi, pensa ad un altro profilo che arriv adirettamente dalla Fiorentina e che può fare al caso di Antonio Conte per una serie di motivazioni. Manna fiuta l’affare, dal momento che si tratta di un giocatore di alto livello e che può arrivare a condizioni, in termini economici, molto vantaggiose.

E’ stata una seconda parte di 2024 davvero esaltante per gli azzurri, che hanno riscoperto grazie ad Antonio Conte e ad una società che è tornata a funzionare, dopo i deliri della passata stagione, come si deve, cosa significa essere davvero competitivi. Fondamentale, in tal senso, la vittoria sul Venezia, che ha permesso ai partenopei di agganciare l’Atalanta.

Le sensazioni che trasmettono sia l’Inter che gli orobici sono diverse, dal momento che il loro è un progetto che parte da molto lontano, ma non basta questo per far abbassare la voglia di essere competitivo ad Antonio Conte. In tal senso, adesso il Napoli ha messo gli occhi, oltre che per Biraghi, ancora in casa Fiorentina per un altro potenziale affare.

Ancora un affare con la Fiorentina: le ultime notizie

La Viola con Palladino sta facendo un lavoro impressionante, come certificato dalla classifica che ha, ed in tal senso è normale che alcuni profili risultino particolarmente interessanti. In tal senso, gli azzurri però sono pronti a sfruttare alcune situazioni che si sono create nello spogliatoio per regalare a Conte i rinforzi di cui ha bisogno la sua squadra.

Oltre a Biraghi, infatti, in questa stagione ha perso la titolarità anche Lucas Martinez Quarta. Si tratta, di fatto, del vice capitano ed anche lui ormai gioca col contagocce. Per questo, stando a quanto raccontato dal quotidiano Il Mattino, il Napoli ancora oggi non ha smesso di seguirlo e sta cercando di strapparlo alla concorrenza.

Napoli, il centrale arriva dalla Fiorentina: cosa succede

Si tratta di un giocatore che per qualità e temperamento potrebbe seriamente fare al caso del Napoli. Inoltre, darebbe a Conte diverse soluzioni, visto che può giocare indifferente in una linea a 4 ed in una a 3.

Allo stato attuale delle cose, però, è da registrare che il River Plate, club nel quale Martinez Quarta è cresciuto, è in vantaggio su tutti. Ma a quanto pare il Napoli sta provando a rientrare in corsa.