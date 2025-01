Fazzini-Napoli: svolta improvvisa, l’annuncio da Empoli

Il centrocampista dei toscani resta un chiaro obiettivo dei partenopei e la situazione in queste ultime ore è completamente cambiata

La sessione invernale di calciomercato è iniziata da poco, ma c’è un giocatore che da tempo è al centro di diverse voci: stiamo parlando naturalmente di Jacopo Fazzini. Napoli e Lazio sono da tempo sulle sue tracce e fino a questo momento nessuna è riuscita a convincere l’Empoli a farlo partire. Nelle ultime ore c’è stato un nuovo annuncio importante sul futuro del centrocampista e la speranza dei partenopei è che ci possano essere delle buone notizie.

A prendere la parola sul futuro di Fazzini è stato direttamente il presidente Corsi. Le dichiarazioni del numero uno dei toscani sono molto chiare e a questo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà e quali saranno anche le scelte da parte della dirigenza azzurra.

Calciomercato Napoli: novità Fazzini, le ultime

Il futuro di Fazzini in questo momento è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista nei giorni scorsi era finito fuori rosa perché prossimo al trasferimento alla Lazio. Ora, però, la situazione è destinata a cambiare e il Napoli un po’ a sorpresa potrebbe rientrare in piena corsa per il centrocampista dei toscani.

Secondo le informazioni date da Corsi, l’offerta della Lazio non corrisponde assolutamente alle richieste dell’Empoli e per questo motivo l’affare al momento non si può considerare concluso. Una notizia sicuramente positiva per quanto riguarda il Napoli visto il suo forte interesse di calciomercato nei confronti del calciatore. L’obiettivo è quello di chiudere il prima possibile il colpo e quindi si sta lavorando per trovare la giusta soluzione. Al momento i toscani restano della propria idea e quindi per prendere Fazzini bisognerà sborsare una cifra importante e vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

Il Napoli, comunque, non ha nessuna intenzione di mollare la pista Fazzini e si proverà già nei prossimi giorni di calciomercato a trovare una soluzione. La mancata chiusura con la Lazio permette comunque di avere delle chance maggiori anche se, almeno fino ad oggi, non si hanno assolutamente certezze di quello che potrà succedere fino al termine di gennaio.

Mercato Napoli: Fazzini resta un obiettivo

La certezza è rappresentata dal fatto che entro il calciomercato estivo Conte spera di poter avere Fazzini al Napoli. Una trattativa non facile per diversi motivi, ma ad oggi i partenopei sembra essere in vantaggio rispetto alla Lazio.