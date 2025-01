Mercato Napoli, Kvara via: il sostituto lo porta Rrahmani

Mercato Napoli, l’affondo da parte del Paris Saint Germain per Khvicha Kvaratskhelia è deciso ed in tal senso Giovanni Manna non si è fatto trovare impreparato. Ha già individuato il suo erede e lo porta direttamente Amir Rrahmani. Andiamo a vedere le ultime su questa operazione che può infiammare la sessione invernale di calciomercato.

Gli azzurri stanno facendo i conti con un autentico ribaltone inatteso. Secondo i piani, infatti, senza rinnovo Kvaratskhelia sarebbe dovuto partire questa estate, ma nessuno aveva fatto i conti che in inverno potesse arrivare un assalto deciso per lui. Ed invece è esattamente quello che è successo, dal momento che il Paris Saint Germain fa sul serio. Come non mai.

A quanto pare la pista è calda, caldissima, e vista l’esplosione con cui sta facendo i conti David Neres sarebbe arrivato anche il via libera da parte di Antonio Conte. In tal senso, però, adesso arriva una svolta non di poco conto, dal momento che Giovanni Manna avrebbe già individuato il sostituto di Kvara. E l’assist può arrivare proprio da parte di Rrahmani.

Mercato Napoli, affondo del PSG per Kvara: le ultime

La cifra che chiede il Napoli per lasciar partire il suo fenomeno si aggira intorno ai 90 milioni di euro. Un importo che potrebbe poi finanziare delle entrate al fine di rilanciare il progetto di Conte in maniera definitiva e magari puntare con decisione allo Scudetto. Ed in tal senso adesso arriva una svolta non di poco conto ed un nome a sorpresa per l’attacco.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, il direttore sportivo Giovanni Manna ha individuato in casa Lille l’erede di Kvaratskhelia. Ha avviato, infatti, i contatti per un vecchio pupillo, vale a dire Edon Zhegrova, talento purissimo della Nazionale kosovara e compagno, in tal senso, di Amir Rrahmani.

Napoli, l’erede del georgiano lo porta Rrahmani

Si tratta di un talento purissimo e che può agire in maniera indifferente tanto a destra quanto a sinistra e per questo rappresenta una soluzione che intriga e non poco il Napoli.

Di piede mancino, Zhegrova ha un valore di mercato secondo Transfermarkt di 25 milioni di euro ed ha il contratto in scadenza nel 2026. Per questo, complici anche gli ottimi rapporti tra azzurri e Lille, si potrebbe ottenere uno sconto.