Napoli, maxi scambio per Kvara: Skriniar e non solo da Conte

Il Napoli non si ferma e continua a cercare di trovare le soluzioni migliori da mettere nelle mani di Antonio Conte. In vista di gennaio, con il Paris Saint Germain che fa sul serio per Khvicha Kvaratskhelia, arriva la svolta grazie al maxi scambio. Non solo Skriniar può finire da Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie.

E’ arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia dell’affondo da parte del Paris Saint Germain per Khvicha Kvaratskhelia. Una sorta di fulmine a ciel sereno. Si parlava da tempo di rinnovo per lui e la strada sembrava essere stata messa finalmente in discesa. Dopo una trattativa tanto lunga quanto estenuante per tutte le parti in causa.

Il tutto si è poi arrestato improvvisamente ed a questo punto, con le notizie che arrivano, è facile immaginare che sia stato proprio il PSG a cambiare tutto. Attenzione, adesso, al maxi scambio tra Napoli e parigini per il via libera da dare al fenomeno georgiano. E nell’operazione non è coinvolto solo Milan Skiniar, autentico pupillo di Antonio Conte.

Maxi scambio per liberare Kvara: affare col PSG

Come è noto, Giovanni Manna ha avuto mandato da parte del club e dello staff tecnico di portare a gennaio almeno un difensore centrale. Il primo nome della lista è quello di Danilo, che si può liberare a parametro zero dalla Juventus già adesso. In tal senso, però, attenzione all’ipotesi di vedere sin da subito Skriniar tornare a lavorare con Conte.

Stando a quanto raccontato da Fabrizio Romano, maggiore esperto a livello internazionale, sul proprio account X, ci sono contatti diretti tra Napoli e Paris Saint Germain per trovare la quadra per la cessione di Khvicha Kvaratskhelia. I parigini hanno offerto vari calciatori, tra cui c’è anche Milan Skriniar. Che sarebbe perfetto per le esigenze dei partenopei.

Napoli, Skriniar e non solo: le ultime sull’affare Kvara

Non è ancora chiara e nota l’identità degli altri calciatori che i parigini hanno proposto al Napoli, ma quel che il giornalista ha annunciato su Twitter è che, al momento, il pallino del gioco e della decisione definitiva è nelle mani degli azzurri.

Chiaramente, oltre ai calciatori, per portare a casa Kvaratskhelia, andranno offerti anche tanti soldi. Da vedere, dunque, se con il PSG si troverà la quadra, anche sulla valutazione delle eventuali contropartite.