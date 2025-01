Danilo al Napoli, c’è la svolta: annuncio a sorpresa sulla data

Per Danilo al Napoli la trattativa procede ed è la priorità in senso assoluto per il direttore sportivo Giovanni Manna ed anche per il tecnico Antonio Conte. In tal senso, arriva una svolta, dal momento che c’è un annuncio del tutto inatteso sulla data che riguarda il suo arrivo a Castel Volturno. Ecco le ultime notizie in tal senso.

La sessione di gennaio vede gli azzurri in una situazione in cui il margine di errore è ridotto davvero ai minimi termini. La squadra al momento è al primo posto in classifica, in attesa delle partite da recuperare per Inter ed Atalanta, ma servono rinforzi per alimentare questo sogno e continuare a sperare che qualcosa di incredibile possa avvenire.

La priorità in senso assoluto, nonostante il rendimento di Juan Jesus in tal senso stia facendo ben sperare e stia dando ottimi risultati, è quella della difesa. In tal senso, però, adesso sta per cambiare tutto. Per l’arrivo di Danilo al Napoli, infatti, arriva un annuncio a sorpresa che riguarda la data in cui potrà arrivare ad essere effettivamente agli ordini di Conte.

Le ultime notizie sul brasiliano: la trattativa va avanti

Come è noto, il calciatore è in uscita dalla Juventus dal momento che non rientra nei piani di Thiago Motta. Non a caso, la trattativa per la sua rescissione contrattuale va avanti senza soluzione di continuità. Quando arriverà il via libera, allora il Napoli potrà approfittarne per regalarsi un difensore di grande esperienza e di enormi qualità.

Stando a quanto raccontato da Gaetano Fedele, vecchia volpe del calciomercato italiano ed esperto procuratore sportivo, per Danilo al Napoli la data da tenere in considerazione evidenziata in rosso è quella successiva alla sfida tra gli azzurri e la Juventus. Solo dopo questa data ci sarà il via libera da parte dei bianconeri.

Danilo al Napoli, c’è l’annuncio a sorpresa sulla data

Dal suo punto di vista si tratta del gioco delle parti ed è un qualcosa in linea con quanto fatto dal Napoli per lasciar libero Folorunsho di andare alla Fiorentina. Solo dopo la sfida con i bianconeri Danilo sarà aggregato alla squadra di Antonio Conte. E per gli azzurri si tratterebbe del rinforzo perfetto in vista di questa seconda metà di stagione.