Napoli, sorpresa per l’erede di Kvara: occhi in casa Brighton

Il Napoli sta facendo i conti adesso con il futuro di Khvicha Kvaratskhelia, visto l’affondo che ha fatto il Paris Saint Germain proprio in queste ore. In tal senso, per la sua sostituzione attenzione al nome che arriva dal Brighton e che può fare davvero al caso di Antonio Conte e del suo staff. Andiamo a vedere le ultime.

L’affondo del Paris Saint Germain che sta avvenendo proprio in queste ore per Khvicha Kvaratskhelia può seriamente stravolgere i piani degli azzurri. In tal senso, davanti ad una offerta da 80 o 85 milioni di euro potrebbe cambiare tutto, dal momento che è difficile rifiutare una proposta del genere. Ancor di più se si tengono in considerazione le difficoltà per il rinnovo.

La proposta del Napoli da 6 milioni di euro è rimasta sul tavolo senza ricevere risposta ed ora gennaio potrebbe essere il momento ideale per l’addio. In tal senso, però, Giovanni Manna si deve guardare attorno per individuare il giusto sostituto del georgiano ed attenzione al nome a sorpresa che arriva direttamente dal Brighton. Andiamo a vedere le ultime.

Il PSG fa sul serio per Kvaratskhelia: le ultime notizie

Davanti alla promessa di prendere dei rinforzi adeguati, come raccontato anche dal quotidiano “Il Roma“, Antonio Conte avrebbe dato anche il via libera per la cessione. Ma nonostante l’esplosione di David Neres, è impensabile cederlo senza aprire le porte ad un innesto di livello che possa lasciare inalterato il potenziale offensivo della squadra partenopea.

Un nome da tenere in considerazione in tal senso è quello del giapponese Kaoru Mitoma, talento brillante del Brighton e che già in estate è stato accostato al Napoli. Si tratterebbe di un calciatore in grado di rappresentare una arma offensiva potenzialmente atomica per Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime anche sulle sue caratteristiche.

Napoli, dal Brighton può arrivare il colpo per il dopo Kvara

Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 40 milioni di euro, ma il rapporto tra il Brighton ed il Napoli è stato di recente rinforzato anche dall’affare che ha portato Billy Gilmour alla corte di Antonio Conte.

Chissà che questi due club, dunque, non possano sedersi ancora attorno ad un tavolo per discutere anche di Mitoma, che, come detto, già in passato è stato accostato agli azzurri.