Terremoto Napoli, penalizzazione in arrivo: il motivo

La stagione del Napoli di Antonio Conte potrebbe essere fortemente compromessa da una decisione che potrebbe avere ripercussioni importanti.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club di Aurelio De Laurentiis rischia di scivolare nei bassi fondi della classifica di Serie A per via di una penalizzazione che sembrerebbe essere prossima all’attuazione. I partenopei avrebbero infatti violato una delle normative base del regolamento della Lega, con quest’ultima pronta a prendere dei provvedimenti affinché una cosa del genere possa non accadere più.

Nel frattempo da Castelvolturno non trapelerebbe nulla, con l’allenatore salentino intento a tenere i propri giocatori concentrati sulla prossima partita di campionato, obiettivo piuttosto complicato da raggiungere considerate anche le continue voci inerenti al calciomercato.

Il Napoli sarà penalizzato: il motivo

Un vero e proprio terremoto è pronto a colpire il Napoli di Antonio Conte. Tutto l’ottimo lavoro fatto fino a questo momento potrebbe essere vanificato da una penalizzazione in classifica che potrebbe costare addirittura il tricolore al club partenopeo.

Al momento ancora nulla di ufficiale sarebbe arrivato in merito, ma l’impressione è che da qui a qualche giorno, se non addirittura ore, novità importanti potrebbero arrivare. Dalle parti di Castelvolturno sarebbero tutti con il fiato sospeso, anche perché un’eventuale condanna del genere potrebbe seriamente compromettere non solo la stagione in corso, ma anche la programmazione per le future. Ed è per questo che De Laurentiis vorrebbe evitare di farsi trovare impreparato difronte ad una situazione, anche se dal club sembrerebbe trasparire tranquillità, ma in effetti non potrebbe essere altrimenti.

Dunque, stando a quanto riportato dai colleghi de La Repubblica, il Napoli sarebbe a rischio penalizzazione per colpa del suo presidente, Aurelio De Laurentiis. Secondo la ricostruzione del noto quotidiano, il patron azzurro avrebbe violato la clausola compromissoria, legata al ricorso presentato da numero uno dei partenopei al Tribunale di Milano contro l’elezione di Ezio Simonelli a presidente della Lega Serie A.

Penalizzazione Napoli: come cambia la classifica

C’è tensione dalle parti di Castelvolturno, più per la prossima partita di campionato contro il Verona che per le notizie che starebbero girando in queste ore. Il Napoli rischia infatti di essere penalizzato per via della violazione della clausola compromissoria del suo presidente.

Ma effettivamente cosa rischia il club azzurro? Stando a quanto riportato dai colleghi de La Repubblica, in caso di effettiva colpevolezza, i partenopei andrebbero incontro ad un anno di inibizione e 3 punti di penalizzazione in classifica. Così facendo, da primo in classifica che è, il Napoli si ritroverebbe tutto d’un tratto terzo, con la possibilità di rimanerci a lungo visto che le altre due rivali allo scudetto, Inter ed Atalanta, hanno partite da recuperare.